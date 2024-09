Dahoud will bei Eintracht neu durchstarten

Nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt will Mahmoud Dahoud an seine frühere Form anknüpfen, die den Mittelfeldspieler einst bis in die deutsche Nationalmannschaft gebracht hatte. «Ich will der Mannschaft helfen, will Verantwortung übernehmen und ein Führungsspieler sein», sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde in Frankfurt/Main.

Nach starken Jahren bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund war es um den im vergangenen Sommer zu Brighton & Hove Albion gewechselten Mittelfeldspieler ruhig geworden. Von daher kam die Anfrage aus Frankfurt kurz vor Transferschluss gerade richtig. «Ich wollte zurück nach Deutschland, bin ein Kind der Bundesliga, freue mich, zurück zu sein und kann es kaum erwarten, vor diesen Fans zu spielen», sagte er.

Traum von Nationalmannschaft lebt weiter

Von der Mannschaft sei er sehr gut aufgenommen worden. Auch die Stadt gefalle ihm. Nun will er das Vertrauen des hessischen Fußball-Bundesligisten auf dem Platz zurückgeben. «Ich versuche meine Stärken einzubringen, mit den Jungs zu harmonieren, gut zu kommunizieren, Spaß auf dem Platz zu haben und den jungen Spielern zu helfen», sagte er.

Den großen Traum von der Nationalmannschaft hat Dahoud auch noch nicht aufgegeben. «Du kannst deine Karriere nicht planen. Mal geht es hoch, mal runter, mal kommen Verletzungen dazwischen. Jetzt bin ich mit der Eintracht an einer sehr guten Station. Für die Nationalmannschaft würde ich sehr gern wieder spielen wollen», sagte der ehemalige U21-Europameister.