Eintracht verlängert mit Torwart Santos

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Kaua Santos vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der bisher bis zum 30. Juni 2028 gültige Kontrakt läuft nun bis 2030, teilten die Hessen mit. «Kaua hat sich in den vergangenen Monaten gut weiterentwickelt und wir sind fest von seinem Potenzial überzeugt. Wir wollen langfristig mit ihm zusammenarbeiten», sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Santos spielt seit August 2023 am Main. Seither gehört er zum Torhüter-Team, spielte in der vorigen Saison für die U21 des Clubs. In der aktuellen Spielzeit vertrat er Stammtorwart Kevin Trapp nach dessen Verletzung am 3. Spieltag und machte wettbewerbsübergreifend bisher fünf Spiele. In diesen überzeugte der 21 Jahre alte Brasilianer. Dennoch wird er nach Trapps Rückkehr wohl wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und meinen Vertrag vorzeitig verlängert zu haben. Ich werde weiter hart arbeiten und möchte mit der Eintracht viel erreichen», sagte er.