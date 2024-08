Frankfurt mit ordentlicher Generalprobe in Valencia

Eintracht Frankfurt hat zwar eine knappe Niederlage beim spanischen Traditionsteam FC Valencia kassiert, aber dennoch Selbstvertrauen vor dem Saisonstart gesammelt. Bei der Generalprobe musste sich der Fußball-Bundesligist am Samstagabend kurz vor dem Abpfiff mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Omar Marmoush (8. Minute) mit einem Foulelfmeter und Eric Junior Dina Ebimbe (72.) erzielten im Estadio Mestalla die Treffer für die Gäste. Rafa Mir (4.) und Hugo Duro (16.). hatten für den spanischen Erstligisten getroffen. Albero Mari (89.) schaffte schließlich den Sieg für die Gastgeber. Zuvor hatte Coach Dino Toppmöller seine komplette Mannschaft vom Feld genommen und seinen Wechselspielern Spielpraxis gegeben.

Die Zuschauer bekamen früh ein munteres Spiel zu sehen. Rafa Mir nutzte einen Stellungsfehler von Nathaniel Brown und ließ Kevin Trapp im Eintracht-Tor keine Chance. Doch die Hessen antworteten umgehend. Igor Matanovic wurde im Strafraum gefoult, Marmoush verwandelte den fälligen Strafstoß gegen Georgiens EM-Helden Giorgi Mamardashvili sicher. Nach einer Ecke erhöhte Valencia.

Am 19. August nun gegen Eintracht Braunschweig

Glück hatten die Frankfurter, dass Pepelu nach einem Foul von Tuta an Duro den anschließenden Elfmeter (33.) über das Tor schoss. Im Laufe des Spiels steigerten sich die Hessen und kamen gegen den Tabellenneunten der letzten Saison in Spanien zum verdienten Ausgleich. Frankfurt startet am 19. August (20.45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals in Braunschweig in die Saison.