Conference League: Eintracht Frankfurt - HJK live im TV und Stream

In der Conference League lässt sich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen HJK Helsinki live sehen. Läuft es nur im Stream oder auch im Free-TV? Das sind die Infos zu Übertragung und Termin.

In der Conference League treten Fußballvereine aus ganz Europa gegeneinander an. Am dritten Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion den HJK Helsinki. Die beiden Vereine sind bisher noch nie aufeinandergetroffen. Wann spielt Frankfurt gegen Helsinki? Wann ist das Rückspiel und wo kann man die Partien im TV oder Stream verfolgen? Alle wichtigen Infos zur Partie inklusive einer Bilanz der Teams finden Sie hier.

Eintracht Frankfurt - HJK Helsinki in der Conference League: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Conference League 2023/24 fällt der Anpfiff für die Partie zwischen Helsinki und Frankfurt am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 21 Uhr am Abend. Gespielt wird wie üblich im Deutsche Bank Park in der hessischen Landeshauptstadt.

Das Rückspiel findet dann zwei Wochen später statt. Am Donnerstag, dem 9. November 2023, geht es für die Frankfurter Mannschaft in das nordische Helsinki. Hier werden die beiden Teams den Sieg in der Bolt Arena ausspielen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Conference-League-Übertragung im TV und Stream: Wo läuft Frankfurt gegen Helsinki?

Die Übertragung der Conference League 2023/24 wird von RTL übernommen. Zwar soll ein kleiner Teil der Spiele auch im Free-TV übertragen werden, das Match zwischen Helsinki und Frankfurt gehört jedoch nicht dazu. Fans müssen sich trotzdem keine Sorgen machen, sie können das Spiel dennoch live mitverfolgen. Die Spiele der Conference League, die nicht im Free-TV übertragen werden, kann man online im Stream auf RTL+ anschauen. Wie auch für SkySport oder DAZN benötigt man auch für RTL+ ein kostenpflichtiges Abo. Aktuell bekommt man dieses ab 6,99 Euro im Monat.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum Spiel zusammengefasst und auf einen Blick:

Spiel: Eintracht Frankfurt- HJK, 3. Spieltag der UEFA Conference League 2023/24

Eintracht Frankfurt- HJK, 3. Spieltag der Conference League 2023/24 Datum: Donnerstag, 26. Oktober 2023

Donnerstag, 26. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt , Deutschland

Park, , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Bilanz der Teams: Eintracht Frankfurt vs. HJK

Wie bereits erwähnt, sind Frankfurt und Heslinki bisher noch nie aufeinandergetroffen. Ein direkter Vergleich der SGE und dem HJK ist also nicht möglich. Bisher läuft es für das deutsche Team in der Conference League eher verhalten. Bisher konnte es in vier Spielen zwei gewinnen. Nachdem in den Play-offs das Hinspiel gegen Lewski Sofia unentschieden ausgegangen war, konnte sich Frankfurt im Rückspiel mit den Fans im eigenen Stadion drei Punkte sichern. Ebenfalls im eigenen Stadion bezwangen die Frankfurter in der Gruppenphase Aberdeen, auswärts setze es zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen PAOK.

Lesen Sie dazu auch

Der HJK konnte von vier Spielen bisher nur eines gewinnen, ebenfalls im heimischen Stadion. Für beide Teams scheinen die eigenen Fans und das gewohnte Stadion ausschlaggebend zu sein. Auch wenn die Teams bisher nahezu gleichauf liegen, könnte der Heimvorteil in dieser Partie den Unterschied machen.