Eintracht Frankfurt - Lewski Sofia live im Free-TV und Stream: Übertragung der Conference League Playoffs

In den Playoffs der Conference League spielt Eintracht Frankfurt gegen Lewski Sofia . Alle Infos zum Rückspiel und der Übertragung live im Free-TV lesen Sie hier.

In der Conference League nimmt in der Saison 2023/24 nur ein einziges deutsches Team teil. Eintracht Frankfurt vertritt Deutschland bei dem Wettbwerb. Insgesamt 44 Mannschaften nehmen an den Playoffs teil, in der Gruppenphase spielen dann schon nur noch 32 Teams in acht verschiedenen Gruppen um den Titel.

Eintracht Frankfurt möchte eine dieser Mannschaften sein. Als Erstes muss sich das deutsche Team hierfür in den Playoffs der bulgarischen Mannschaft Lewski Sofia stellen, um in die Gruppenphase der Conference League 2023/24 einzuziehen. Das Hinspiel endete mit 1:1. Wann läuft das Rückspiel Eintracht Frankfurt - Lewski Sofia? Hier finden Sie die Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV oder Stream

Frankfurt gegen Sofia: Termin und Uhrzeit

Das Rückspiel findet eine Woche nach dem Hinspiel statt. Am 31. August empfängt Frankfurt den Gegner Lewski Sofia und hofft auf den Heimvorteil.

Hinspiel: 24. August 2023, 19 Uhr, Sofia ( Bulgarien )

) Rückspiel : 31. August 2023, 20.30 Uhr, Frankfurt ( Deutschland )

Eintracht Frankfurt - Lewski Sofia live im Free-TV und Stream: Übertragung der Confrence Legaue Playoffs

Die Conference League wird in der Saison 2023/24 von dem Sender RTL übernommen. Im Free-TV werden allerdings nur ausgewählte Spiele übertragen. Die restlichen Partien können sich Fans jedoch trotzdem anschauen, bei RTL+ werden zusätzlich Begegnungen übertragen. Aktuell kostet das Abo bei RTL+ 6,99 Euro pro Monat (Stand: August 2023).

Wie bereits erwähnt, werden vereinzelte Spiele der Conference League bei RTL im Free-TV übertragen. Im Gegensatz zum Hinspiel wird das Rückspiel von Eintracht Frankfurt und Lewski Sofia sowohl im Stream als auch live im TV gezeigt. Die Übertragung der Partie beginnt um 20.15 Uhr, der Anstoß ist dann um 20.30 Uhr. Zusätzlich kann man das Spiel auch im Stream bei RTL+ live mitverfolgen.

Spiel: Eintracht Frankfurt - Lewski Sofia, Playoffs der Conference League 2023/24

- Sofia, der Conference League 2023/24 Datum: Donnerstag, 31. August 2023

Donnerstag, 31. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Park, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Bilanz der Teams: Eintracht Frankfurt vs. Lewski Sofia

Vor dem 1:1 im Hinspiel hatten die beiden Teams noch nie gegeneinander gespielt, der Ausgang des Spiels dürfte also spannend bleiben. Eintracht Frankfurt ist auf jeden Fall in guter Stimmung und ist erfahrungsgemäß heiß auf den Europapokal. Sie haben außerdem bereits einen vernünftigen Saisonstart, sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga, hingelegt. Der Frankfurter Kapitän Sebastian Rode muss aber sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel verletzungsbedingt aussetzen. Gleichzeitig hatte auch Lewski Sofia in Bulgarien einen guten Saisonstart, es bleibt also alles offen. Trotzdem dürfte Eintracht Frankfurt leicht die Nase vorn haben und als Favorit in die Playoffs gehen.