Elversberg vs. KSC live im TV und Stream: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Im letzten Spiel der Saison 2023/24 trifft der KSC auswärts auf Elversberg. Wann ist der Anstoß? Wo wird das Spiel übertragen und wie ist die Bilanz der beiden Teams?

Der 34. und damit letzte Spieltag in der 2. Fußballbundesliga steht an. Für den Karlsruher SC geht es zu einem letzten Auswärtsspiel nach Elversberg. Im Hinspiel im Dezember 2023 konnte der KSC knapp mit 3:2 gegen Elversberg gewinnen und drei wertvolle Punkte mit nach Hause nehmen. Beide Teams wollen die Saison natürlich mit einem Sieg abschließen, bevor es in die Sommerpause geht.

Wann findet das Rückspiel statt? Wo wird es übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Vereine? Alle Infos zum letzten Spieltag des KSC in der Saison 2023/24 gibt es hier.

Elversberg vs. KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Trainer des Karlsruher SC Christian Eichner hat sein Team erfolgreich durch die Saison gebracht. Der KSC spielte vor allem eine starke Rückrunde 2023/24. Laut Spielplan des KSC findet das Rückspiel gegen Elversberg am Sonntag, dem 19. Mai 2024, um 15.30 Uhr statt. Es wird für beide Mannschaften das letzte Spiel der Saison sein.

Elversberg gegen KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die 2. Bundesliga wird in der Saison 2023/24 nicht im Free-TV übertragen. Da bildet auch der Saisonabschluss von Elversberg und dem KSC keine Ausnahme. Zwar werden die Highlights am Sonntagabend in der ARD-Sportschau im Free-TV gezeigt, wer jedoch das komplette Spiel live im eigenen Wohnzimmer verfolgen möchte, muss auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen. Wem ein wenig Gemeinschaft nichts ausmacht, kann das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen live mitverfolgen. Ansonsten wird die Partie exklusiv von dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Los geht es ab 15.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 10 (Einzelspiel) und Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz). Kommentiert wird das Geschehen von Markus Gaupp. Auch der Livestream zum Spiel wird nur für Sky-Kunden zugänglich sein. Das Sky-Abo gibt es aktuell ab 30 Euro im Monat. Hier gibt es noch einmal alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Die Bilanz der Teams: Elversberg vs. KSC in der 2. Bundesliga

Elversberg musste zuletzt eine 0:3 Niederlage gegen Nürnberg einstecken, trotzdem kann das Team mit insgesamt 14 Niederlagen und 12 Siegen diese Saison den Klassenerhalt feiern. Auch der KSC musste sich zuletzt Hannover 96 geschlagen geben. Die 2:1 Niederlage reiht sich in eine Saison mit 14 Siegen, 9 Niederlagen und 10 Unentschieden ein. Geht man nach der aktuellen Tabellenplatzierung sollte der KSC auf dem fünften Platz deutlich die Nase vorn haben. Elversberg hat jedoch ebenfalls eine gute Saison gespielt und hat im eigenen Stadion die Unterstützung der heimischen Fans sicher. (lob)