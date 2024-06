England vs. Slowakei im EM-Achtelfinale: Übertragung im Free-TV und Stream

Im Achtelfinale der EM 2024 trifft England auf die Slowakei. Wir haben alle Infos zum Spiel rund um Termin, Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Unter den EM-Teilnehmern 2024 galt England eigentlich als einer der Turnierfavoriten. Zwar ist die Mannschaft um Trainer Gareth Southgate als Gruppenerster in die K.o.-Phase eingezogen, doch Spieler und Trainer stehen nach den ersten drei Spielen stark in der Kritik. Die bisherigen Leistungen wurden in der öffentlichen Meinung weder als souverän noch attraktiv wahrgenommen. Sollte England im Turnier nicht weit kommen, könnte Southgates Trainerstuhl gefährlich wackeln. Bisher scheint es, als müsse sich England auf die individuelle Qualität ihrer Star-Spieler wie Kane, Bellingham und Foden verlassen. ManCity-Star Phil Foden ist wegen der Geburt seines dritten Kindes aus dem Trainingscamp abgereist, soll aber für das Achtelfinale am Sonntag wieder zur Verfügung stehen.

Für die Slowakei ist der Einzug in die K.o.-Phase bei der Fußball-EM ein großer Erfolg. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Landes steht die Slowakei damit in der Endrunde einer Europameisterschaft. Der Außenseiter blickt sicher mit mehr Leichtigkeit auf das Achtelfinale gegen England, da sie eigentlich nichts zu verlieren haben. Die Vorfreude ist daher groß, wie ihr Trainer Francesco Calzona im Interview betont: "Wir bereiten in den nächsten Tagen das Spiel unseres Lebens vor." Der Italiener und sein Team träumen also vom Weiterkommen.

Wann das Spiel um das Weiterkommen zwischen dem Favoriten England und dem Außenseiter Slowakei stattfindet, das verraten wir Ihnen hier. Außerdem finden Sie hier einen Live-Ticker zum Spiel, Infos zur Übertragung im TV und Stream, die Bilanz und den Spielort.

EM-Achtelfinale 2024: England gegen Slowakei - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Nach dem Spielplan der EM 2024 findet das dritte Achtelfinal-Spiel am Sonntag, dem 30. Juni 2024 statt. Austragungsort ist die Veltins Arena in Gelsenkirchen. Hier spielt normalerweise der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Eröffnet im Jahr 2001, gilt sie sogar als eine der modernsten Multifunktionsarenen Europas. Mit einer Kapazität von rund 62.000 Zuschauern bietet die Arena genügend Platz für ein Event wie die Europameisterschaft. Anstoß am Sonntag, 30.6.24, ist um 18 Uhr.

England - Slowakei live im Free-TV und Stream sehen: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Die meisten Spiele der Fußball-EM gibt es weiterhin in voller Länge im Free-TV zu sehen. Für die Free-TV-Übertragung der EM 2024 haben ARD, ZDF und RTL Sublizenzen von MagentaTV erworben - der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom zeigt nämlich alle Spiele der Heim-EM 2024 plus Exklusiv-Spiele. So wird auch im Achtelfinale eine Partie nur bei MagentaTV ausgestrahlt.

Für alle Fußball-Fans, die das Spiel England gegen Slowenien live und kostenfrei verfolgen möchten, gibt es gute Neuigkeiten. Denn dieses Spiel zählt nicht zum Exklusiv-Paket. Die Begegnung wird vom ZDF übertragen, inklusive Vorberichten. Neben der Option im TV ist das Spiel auch über den ZDF-Livestream online verfügbar.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Achtelfinalspiels im Überblick:

Spiel: England vs. Slowakei , Achtelfinale EM 2024

vs. , Achtelfinale EM 2024 Datum: 30. Juni 2024

30. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Anpfiff um 18 Uhr Ort: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , MagentaTV

EM 2024: England vs. Slowakei im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wenn Sie das Achtelfinale zwischen England und der Slowakei am 30. Juni nicht live im Fernsehen verfolgen können oder möchten, haben wir eine Alternative für Sie: unser Live-Center zur Fußball-EM 2024. Dort finden Sie neben den Highlights der Partie auch Informationen zur Aufstellung, zu den Mannschaften und den gesamten Spielplan des Turniers.

Achtelfinale: England vs. Slowakei bei der EM 2024 - Bilanz der beiden Teams

Auch wenn ein Wunder bei dieser EM aufgrund der Leistungen beider Teams möglich scheint, spricht die bisherige Bilanz in diesem Duell klar für den Favoriten aus England: Aus sechs gespielten Partien gewannen die Engländer fünf Spiele. Nur ein Unentschieden konnten die Slowaken als größten Erfolg im direkten Duell feiern. Das Unentschieden war ein 0:0 in der Gruppenphase der EM 2016.