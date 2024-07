EM 2024 in Deutschland: Ergebnisse und Gruppentabellen

Ein großes Fußball-Turnier in Deutschland ist schon einige Jahre her. Bei der Weltmeisterschaft 2006 wurde auf heimischem Boden das Sommermärchen geschrieben, die Europameisterschaft wurde zuletzt 1988 in Deutschland ausgetragen. Gerade weil die EM 2024 hierzulande stattfindet, ist der Druck auf Julian Nagelsmann und seinen DFB-Kader höher. Umso mehr sind die Augen der Experten und Fußballfans auf die Ergebnisse der EM 2024 gerichtet.

Welche Nationalteams haben gewonnen? Wer schafft es in die K.o.-Phase des Turniers und kann sich im Achtel- bzw. Viertelfinale beweisen? Alle Ergebnisse der Fußball-EM 2024 in Deutschland haben wir hier für Sie.

Fußball-EM 2024: Ergebnisse im Überblick

Die aktuellen Ergebnisse der Fußball-EM 2024 finden Sie hier. Weiter unten haben wir auch eine Übersicht mit den Ergebnissen aller bisherigen Spiele für Sie.

EM 2024: Gruppentabellen

Auf welchem Tabellenplatz sich Deutschland und alle anderen EM-Teilnehmer 2024 derzeit befinden, können Sie unserem Daten-Center entnehmen:

Der Rahmenterminkalender der EM 2024 in Deutschland im Überblick

Der Spielplan der EM 2024 wurde bereits im Mai 2022 bekannt gegeben, die letzten Mannschaften haben sich erst im März 2024 über die Play-offs qualifiziert. Das sind die Rahmentermine auf einen Blick:

Gruppenphase: 14. bis 26. Juni 2024

Achtelfinals: 29. Juni bis 2. Juli 2024

Viertelfinals: 5. und 6. Juli 2024

Halbfinals: 9. und 10. Juli 2024, 21 Uhr

Finale: 14. Juli 2024, 21 Uhr

Infos zur EM 2024 in Deutschland

Die Fußball-Europameisterschaft heißt offiziell UEFA EURO 2024 und ist die 17. Austragung des Wettbewerbs. Das Turnier findet unter dem Motto "United by Football. Vereint im Herzen Europas" statt. Für die Übertragung der EM 2024 sind in Deutschland ARD, ZDF, RTL und MagentaTV zuständig. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es dank des Rundfunkstaatsvertrags im Free-TV zu sehen und werden von den beiden Öffentlich-Rechtlichen übertragen.

Acht der zehn EM-Spielorte wurden für das Turnier umbenannt, weil Sponsorennamen der Stadien von der UEFA nicht geduldet werden. Aus dem Signal-Iduna-Park in Dortmund wurde so beispielsweise das "BVB-Stadion Dortmund", während das Rheinenergiestadion in Köln für die Dauer der EM "Cologne Stadium" heißt. Beim Deutschland-Kader hatte Bundestrainer Nagelsmann für einige Überraschungen gesorgt und das DFB-Team völlig neu ausgerichtet. Kurz vor dem Turnier fiel dann noch Aleksandar Pavlovic verletzungsbedingt aus, wodurch Emre Can nachrückte.

Alle Ergebnisse und Sieger der EM 2024 in Deutschland

Die Liste wird fortlaufend ergänzt. Hier sind alle Ergebnisse im Überblick:

Spieltag 1:

14. Juni 2024: Deutschland - Schottland: 5:1

15. Juni 2024: Ungarn - Schweiz: 1:3

15. Juni 2024: Spanien - Kroatien: 3:0

15. Juni 2024: Italien - Albanien: 2:1

16. Juni 2024: Polen - Niederlande: 1:2

16. Juni 2024: Slowenien - Dänemark: 1:1

16. Juni 2024: Serbien - England: 0:1

17. Juni 2024: Rumänien - Ukraine: 3:0

17. Juni 2024: Belgien - Slowakei: 0:1

17. Juni 2024: Österreich - Frankreich: 0:1

18. Juni 2024: Türkei - Georgien: 3:1

18. Juni 2024: Portugal - Tschechien: 2:1

Spieltag 2:

19. Juni 2024: Kroatien - Albanien: 2:2

19. Juni 2024: Deutschland - Ungarn: 2:0

19. Juni 2024: Schottland - Schweiz: 1:1

20. Juni 2024: Slowenien - Serbien: 1:1

20. Juni 2024: Dänemark - England: 1:1

20. Juni 2024: Spanien - Italien: 1:0

21. Juni 2024: Slowakei - Ukraine: 1:2

21. Juni 2024: Polen - Österreich: 1:3

21. Juni 2024: Niederlande - Frankreich: 0:0

22. Juni 2024: Georgien - Tschechien: 1:1

22. Juni 2024: Türkei - Portugal: 0:3

22. Juni 2024: Belgien - Rumänien: 2:0

Spieltag 3:

23. Juni 2024: Schweiz - Deutschland: 1:1

23. Juni 2024: Schottland - Ungarn: 0:1

24. Juni 2024: Albanien - Spanien: 0:1

24. Juni 2024: Kroatien - Italien: 1:1

25. Juni 2024: Frankreich - Polen: 1:1

25. Juni 2024: Niederlande - Österreich: 2:3

25. Juni 2024: Dänemark - Serbien: 0:0

25. Juni 2024: England - Slowenien: 0:0

26. Juni 2024: Slowakei - Rumänien: 1:1

26. Juni 2024: Ukraine - Belgien: 0:0

26. Juni 2024: Tschechien - Türkei: 1:2

26. Juni 2024: Portugal - Georgien: 0:2

Achtelfinale:

29. Juni 2024, 18 Uhr: Schweiz - Italien: 2:0

29. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland - Dänemark: 2:0

30. Juni 2024, 18 Uhr: England - Slowakei: 2:1 (n.V.)

30. Juni 2024, 21 Uhr: Spanien - Georgien: 4:1

01. Juli 2024, 18 Uhr: Frankreich - Belgien: 1:0

01. Juli 2024, 21 Uhr: Portugal - Slowenien: 3:0 (n.E.)

02. Juli 2024, 18 Uhr: Rumänien - Niederlande: 0:3

02. Juli 2024, 21 Uhr: Österreich - Türkei: 1:2

Viertelfinale:

05. Juli 2024, 18 Uhr: Spanien - Deutschland: 2:1

05. Juli 2024, 21 Uhr: Portugal - Frankreich: 3:5 (n.E.)

06. Juli 2024, 18 Uhr: England - Schweiz: 5:3 (n.E.)

06. Juli 2024, 21 Uhr: Niederlande - Türkei: 2:1

Halbfinale:

9. Juli 2024, 21 Uhr: Spanien - Frankreich: 2:1

10. Juli 2024, 21 Uhr: Niederlande - England: 1:2

Finale:

14. Juli 2024, 21 Uhr: Spanien - England