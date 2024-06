Frankreich gegen Polen live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Frankreich gegen Polen: So lautet eines der Spiele am 3. Spieltag der EM-Gruppenphase. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Live-Ticker, Bilanz und Uhrzeit

Am Dienstag, dem 25. Juni 2024, findet im Dortmunder Signal-Iduna-Park das letzte Gruppenspiel der Gruppe D statt. An diesem dritten Spieltag der Vorrunde treffen die Niederlande und Österreich in einer entscheidenden Partie aufeinander, die über den Einzug in die K.-o.-Runde der Europameisterschaft entscheidet. Trotz des Rücktritts von Spielern wie Hugo Lloris, Raphaël Varane und Karim Benzema bleibt Frankreich weiterhin stark besetzt, mit Spielern wie Kylian Mbappé, Olivier Giroud oder Antoine Griezmann.

Polen hat mit Österreich, den Niederlanden und Frankreich eine der härtesten EM-Gruppen erwischt. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen die Niederlande verloren die Polen auch ihr zweites Spiel gegen Österreich mit 1:3. Selbst ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Vizeweltmeister Frankreich reicht den Polen dadurch nicht mehr zum Weiterkommen. Auch Star-Stürmer Robert Lewandowski kann daran nichts mehr ändern.

Frankreich steht sicher im Achtelfinale. Offen bleibt lediglich, wie sich die Platzierungen zwischen Frankreich, den Niederlanden und Österreich gestalten werden und ob ein dritter Platz in einer der "Todesgruppen" für das Weiterkommen reicht. Sicher ist nur, dass Polen als Gruppenletzter ausscheidet, selbst wenn sie punktgleich mit Österreich werden, da sie im direkten Vergleich verloren haben.

Wann findet das letzte Vorrundenspiel der beiden Teams statt? Und wie kann man das EM-Spiel live im Free-TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

Frankreich vs. Polen - Termin und Uhrzeit für den Anstoß zum EM-Spiel in Dortmund

Das letzte Gruppenspiel zwischen Frankreich und Polen findet laut EM-Spielplan am 25. Juni 2024 statt. Der Anstoß ist um 18 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Am letzten Spieltag der EM-Vorrunde finden alle Spiele derselben Gruppe gleichzeitig statt. Der Signal-Iduna-Park in Dortmund, der normalerweise die Heimstätte des BVB ist, gehört zu einem der zehn Spielorten, die für die Europameisterschaft 2024 ausgewählt wurden.

Frankreich - Polen live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Die Übertragung des Spiels Frankreich gegen Polen übernimmt MagentaTV sowohl im TV als auch im Livestream. MagentaTV gehört zur Telekom zeigt alle 51 EM-Partien und bietet damit umfassende Berichterstattung zur Europameisterschaft 2024. Zusätzlich werden die meisten EM-Spiele auch im Free-TV ausgestrahlt. Die Sender ARD, ZDF, und RTL haben Sublizenzen gekauft und übertragen ebenfalls viele Spiele der Heim-EM 2024. Dadurch stehen fast alle Spiele der Europameisterschaft in Deutschland kostenfrei zur Verfügung. Das Spiel Frankreich gegen Polen läuft neben der Übertragung bei MagentaTV auch im linearen Fernsehen beim ZDF.

Hier sind alle wichtigen Infos zur Übertragung des EM-Spiels Frankreich gegen Polen im Überblick:

Spiel: Frankreich - Polen, Gruppenphase EM 2024, Gruppe D

Frankreich - Polen, Gruppenphase EM 2024, Gruppe D Datum: 25. Juni 2024

25. Juni 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 18 Uhr

Anpfiff um 18 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: Magenta-TV

EM 2024: Frankreich gegen Polen im Live-Ticker - Alle Highlights, Tore und Aufstellung

Falls Sie das Gruppenspiel zwischen den EM-Teilnehmern Frankreich und Polen nicht live im Stadion, beim Public Viewing oder im TV verfolgen können, haben wir eine Alternative für Sie: unser Live-Center zur Fußball-EM 2024. Hier finden Sie nicht nur die Highlights des Spiels, sondern auch detaillierte Informationen zu den Aufstellungen, den Mannschaften und dem gesamten Turnierplan. So bleiben Sie bestens informiert und erfahren, welche Teams es in die K.o.-Runde schaffen.

Frankreich vs. Polen bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Die Bilanz im Duell zwischen Frankreich und Polen zeigt, dass beide Mannschaften bereits 17 Mal aufeinandergetroffen sind. In diesen Begegnungen hat Frankreich sieben Siege errungen, während Polen fünf Mal als Sieger vom Platz ging. Fünf Partien endeten unentschieden. Insgesamt erzielte Frankreich 30 Tore, Polen traf 17 Mal.

Die letzten drei Begegnungen verliefen laut fussballdaten.de zugunsten Frankreichs: Im WM-Achtelfinale am 4. Dezember 2022 besiegte Frankreich Polen mit 3:1. Zuvor setzten sich die Franzosen 2011 in einem Testspiel knapp mit 1:0 durch. Der letzte polnische Sieg gegen das französische Team ist lange her: 1982 gewann Polen auswärts mit 4:0.