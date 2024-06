Georgien - Portugal bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der Gruppenphase der Fußball-EM 2024 trifft Georgien auf Portugal. Alle Infos zur Übertragung im TV & Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Am dritten Gruppenphasen-Spieltag der Fußball-EM treffen Georgien und Portugal aufeinander. Läuft die Partie der Georgier gegen die Portugiesen live im Free-TV und Stream? Wo und wann ist Anstoß? Wir haben die Antworten - und alle anderen Infos zu dieser Begegnung.

EM 2024: Georgien vs. Portugal -Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen Georgien und Portugal am 26. Juni 2024 statt. Ausgetragen wird das Match in der Gelsenkirchener Veltins-Arena - vermutlich besser bekannt als "Arena auf Schalke", wie sie während der EM auch heißt. Die Heimspielstätte des FC Schalke 04 ist eines der insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 stattfinden. Sie fasst während der EM knapp 50.000 Zuschauer.

Georgien - Portugal live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Die Übertragung der Fußball-EM 2024 spielt sich weitgehend im Free-TV ab - die meisten Spiele sind also kostenlos zu sehen. ARD, ZDF und RTL haben Lizenzen von MagentaTV erworben. Der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom bringt sämtliche EM-Spiele. Das MagentaTV Flex-Abo schlägt aktuell mit 10 Euro im Monat zu Buche. Für die Übertragung der Partie zwischen Georgien und Portugal ist neben der Telekom auch RTL zuständig. Der Privatsender zeigt das Match in voller Länge im Free-TV sowie beim hauseigenen kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: Georgien vs. Portugal , Gruppenphase EM 2024, Gruppe F, Spieltag 3 von 3

vs. , EM 2024, Gruppe F, Spieltag 3 von 3 Datum: Mittwoch, 26. Juni 2024

Mittwoch, 26. Juni 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arena, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: MagentaTV, RTL+

Wir haben für Sie mal die Ausgangslage in Gruppe F am letzten Spieltag vor der K.-o.-Runde zusammengefasst:

Portugal (6 Punkte, 5:1 Tore)

Gruppensieg bereits gesichert

Letztes Gruppenspiel gegen Georgien ist also fürs Weiterkommen irrelevant

ist also fürs Weiterkommen irrelevant Achtelfinalgegner am 1. Juli wird ein Gruppendritter sein

Türkei (3 Punkte, 3:4 Tore)

Sieg gegen Tschechien sichert Platz 2

sichert Platz 2 Ein Remis reicht ebenfalls für Platz 2

Niederlage könnte das Ausscheiden bedeuten, abhängig vom Ergebnis Georgien vs. Portugal

Tschechien (1 Punkt, 2:3 Tore)

Sieg gegen die Türkei garantiert Weiterkommen

garantiert Weiterkommen Remis könnte für Platz drei reichen, abhängig von Georgiens Ergebnis

Ergebnis Niederlage bedeutet das Aus

Georgien (1 Punkt, 2:4 Tore)

Sieg gegen Portugal sichert mindestens Platz 3

sichert mindestens Platz 3 Chance auf Platz 2, wenn die Türkei gegen Tschechien verliert

gegen verliert Remis oder Niederlage bedeutet Ausscheiden

EM 2024: Georgien gegen Portugal im Live-Ticker - Highlights, Teams, Treffer

Wenn Sie die Begegnung nicht als Video sehen möchten, können Sie das Spiel Georgien gegen Portugal trotzdem live erleben: Unser Live-Ticker ist für Sie in Echtzeit dabei. Durch das Datencenter entgeht Ihnen nicht das Geringste - kein Treffer, keine Farb-Pappe, kein Spielerwechsel.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Georgien - Portugal bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de treffen die Nationalmannschaften von Georgien und Portugal am 26. Juni zum allerersten Mal in der Fußballgeschichte aufeinander. Im Hinblick auf die Top-Favoriten unter den EM-Teilnehmern 2024 tippen die Buchmacher übrigens bisher unisono auf England oder Frankreich. Das deutsche Team hat sich durch seinen geschmeidigen Start in das Turnier stark verbessert und liegt vor dem dritten Spieltag auf Platz 3.