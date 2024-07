Gibt es bei der EM 2024 ein Spiel um Platz 3?

Die EM 2024 in Deutschland hatte für die Gastgeber vielversprechend begonnen. Nach zwei Siegen in der Gruppenphase war das DFB-Team die erste Mannschaft, die sich für das Achtelfinale des Turniers qualifiziert hat. Einen Tag später konnte sich auch Spanien mit dem Sieg gegen Italien für die K.o.-Phase qualifizieren. Seit 2016 treten bei Europameisterschaften 24 Mannschaften in sechs Gruppen an. Das bedeutet, dass auch vier Nationalteams, die den dritten Platz in der Gruppe belegen, ebenfalls in das Achtelfinale einziehen. Mit dem neuen System gibt es mehr Spiele, gleichzeitig ist die Gruppenphase aber auch weniger spannend. Oft reicht für Mannschaften nur ein einziger Sieg, um das frühzeitige EM-Aus abzuwenden.

Am Ablauf der EM hat sich in den vergangenen Jahren somit einiges geändert. Bedeutet das auch, dass es nun ein Spiel um Platz 3 gibt? Wir beantworten diese Frage hier für Sie und verraten Ihnen auch, warum es bei der EM so geregelt ist.

EM 2024 in Deutschland: Gibt es ein Spiel um Platz 3?

Die kurze Antwort auf die Frage lautet: Nein! Auch 2024 wird es kein Spiel um den dritten Platz geben. Für die beiden Verlierer im Halbfinale ist nach dem Abpfiff Schluss. Bei anderen internationalen Turnieren wie dem Confed Cup, der Copa América und natürlich bei der Weltmeisterschaft wird das kleine Finale um Platz 3 ausgetragen.

Spiel um Platz 3 bei der EM 2024: Warum gibt es kein kleines Finale?

Bei der EM 1960 wurde das kleine Finale erstmals ausgetragen, bis es 20 Jahre später im Jahr 1980 wieder abgeschafft wurde. Eine offizielle Begründung dafür, dass bei Europameisterschaften kein Spiel um Platz 3 ausgetragen wird, gibt es von der UEFA nicht. Im Jahr 2016 sagte eine Sprecherin dem Spiegel, dass die Spiele nicht attraktiv genug seien. Es würde die Fans nicht genug reizen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Partie um den dritten Platz bei Europameisterschaften zurückkehrt. Ebenso wenig gibt es aktuell Anhaltspunkte, dass die UEFA über eine Wiedereinführung nachdenkt. Sollte es zum Thema Neuigkeiten geben, informieren wir Sie hier darüber.

Deutschland live im TV und Stream: Wo liefen die Deutschland-Spiele bei der EM 2024?

Mit den Ergebnissen in der Gruppenphase konnte Bundestrainer Nagelsmann mehr als zufrieden sein. Seit sieben Turnieren hatte es in Auftaktspielen keinen Sieg für das DFB-Team gegeben. Diese Serie konnte die DFB-Elf mit dem 5:1-Sieg gegen Schottland endlich beenden. Auch das zweite Match der Gruppenphase hat sich in der Vergangenheit oft als Herausforderung für Deutschland herausgestellt. Doch nach den Siegen gegen Schottland und Ungarn erlaubten sich selbst Kritiker des deutschen Turnierfußballs ein wenig euphorisch zu werden. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft liefen entweder im ZDF oder bei der ARD im Free-TV. Für das DFB-Team war das Viertelfinale die Endstation bei der Heim-EM. Die Übertragung der EM 2024 teilen sich MagentaTV, RTL und die beiden Öffentlich-Rechtlichen.

Spielorte bei der EM 2024 in Deutschland

Die Europameisterschaft wird in insgesamt zehn Stadien ausgetragen. Dazu gehören unter anderem die Münchner Allianz Arena, der Signal-Iduna-Park in Dortmund und der Deutsche Bank Park in Frankfurt. Für die EM mussten die meisten Stadien jedoch umbenannt werden, da die UEFA während des Turniers keine Sponsorennamen duldet. So wurden aus den oben genannten Stadien die Munich Football Arena, das BVB Stadion Dortmund und die Frankfurt Arena. Außerdem gibt es in den Fußballstadien während der EM keine Stehplätze, wodurch sich die Kapazität aller Spielstätten verringert hat. (cgg)