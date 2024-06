Italien gegen Albanien live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Am zweiten Tag der Fußball-EM 2024 trifft Italien auf Albanien. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Bei der Fußball-EM 2024 sind Italien und Albanien Teil von Gruppe B. Am Tag nach der Eröffnung des Turniers treffen die beiden Nationen in ihrem ersten Vorrundenspiel aufeinander. Italien geht als amtierender Europameister in die EM 2024. Im Juli 2021 konnte die "Squadra Azzurra" das Finale der letzten Europameisterschaft gegen England im Elfmeterschießen für sich entscheiden.

Damals hieß der italienische Nationaltrainer noch Roberto Mancini, inzwischen hat sein Landsmann Luciano Spalletti das Amt von ihm übernommen. Bei den Albanern steht derweil der Brasilianer Sylvinho an der Seitenlinie. In der offiziellen FIFA-Weltrangliste belegt Albanien aktuell den 66. Platz, Italien findet sich mit Rang neun unter den ersten zehn Plätzen wieder (Stand: Juni 2024).

Wann findet das zweite Vorrundenspiel in der Gruppe B statt? In welchem Stadion treffen Italien und Albanien aufeinander? Und wie kann man die Partie am zweiten Tag der Fußball-EM 2024 live im Free-TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

EM 2024: Italien vs. Albanien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Dem Spielplan der EM 2024 zufolge findet das Vorrundenspiel zwischen Italien und Albanien am 15. Juni 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Schauplatz der Partie ist der Dortmunder Signal Iduna Park. Dort trägt normalerweise der Bundesligist Borussia Dortmund seine Heimspiele aus. Das Stadion zählt somit zu den zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 ausgetragen werden.

Italien - Albanien live im Free-TV und Stream: Übertragung des Vorrundenspiels bei der EM 2024

Die gute Nachricht vorweg: Das Vorrundenspiel zwischen Italien und Albanien wird live im Free-TV übertragen. Bei den meisten anderen Partien der diesjährigen Europameisterschaft verhält es sich genauso. Die Sender ARD, ZDF und RTL haben Sublizenzen von MagentaTV erworben und sind somit für die Free-TV-Übertragung der EM 2024 zuständig. Wer kein einziges Spiel des Turniers verpassen möchte, kann auf MagentaTV zurückgreifen - der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom überträgt ausnahmslos alle Begegnungen der Heim-EM 2024.

Zurzeit gibt es das MagentaTV Flex-Abo für 10 Euro pro Monat. Ein solches Abo kann monatlich gekündigt werden. Die Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Italien und Albanien obliegt der ARD. Neben der regulären Ausstrahlung im TV stellt der Sender auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung der Partie Italien gegen Albanien im Überblick:

Spiel: Italien vs. Albanien (Gruppenphase EM 2024, Gruppe B)

vs. (Gruppenphase EM 2024, Gruppe B) Datum: Samstag, 15. Juni 2024

Samstag, 15. Juni 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund ( NRW )

, ( ) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD , MagentaTV

EM 2024: Italien gegen Albanien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wer das Vorrundenspiel zwischen Italien und Albanien am 15. Juni nicht zur angegebenen Uhrzeit im Fernsehen verfolgen kann, für den gibt es eine bequeme Alternative: Unsere Live-Center zur Fußball-EM 2024. Hier finden Sie nicht nur die Highlights der jeweiligen Partie, sondern auch Infos zu den Aufstellungen, den beteiligten Mannschaften und den gesamten Spielplan des Turniers.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Italien - Albanien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Italien und Albanien standen sich bislang erst viermal auf dem Rasen gegenüber. Die Bilanz spricht dabei eine klare Sprache: Alle vier Spiele gewannen die Italiener, somit steht Albanien noch ohne Sieg gegen den amtierenden Europameister da. Das Torverhältnis fällt mit 7:1 ebenfalls zugunsten der Südeuropäer aus. Die letzte Begegnung der beiden Nationen liegt schon eine Weile zurück: Zuletzt trafen Italien und Albanien im Rahmen eines Freundschaftsspiels am 16. November 2022 aufeinander. Damals setzte sich die "Squadra Azzurra" klar mit 3:1 durch.