EM 2024: Kroatien gegen Albanien live im Free-TV und Stream sehen

In der Vorrunde der EM 2024 treffen Kroatien und Albanien aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Als Teil der Gruppe B sind Kroatien und Albanien bei der EM 2024 mit dabei. Das Turnier findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. Da sie derselben Gruppe angehören, treffen die beiden Nationen in der Vorrunde aufeinander. Die Kroaten, deren Kapitän und Rekordspieler auf den Namen Luka Modrić hört, werden von Zlatko Dalić trainiert, während der Brasilianer Sylvinho bei Albanien an der Seitenlinie steht.

Kroatien hat zwar schon an einigen Europameisterschaften teilgenommen, kam bislang aber nie über das Viertelfinale hinaus. Zuletzt erreichte man diese Runde bei der ersten EM-Teilnahme im Jahr 1996, schied dann aber gegen den späteren Europameister Deutschland aus. Albanien qualifizierte sich 2016 erstmals für die EM-Endrunde, scheiterte allerdings in einer Gruppe mit Frankreich, Rumänien und der Schweiz.

In der offiziellen FIFA-Weltrangliste belegen die Kroaten den zehnten Platz, die albanische Mannschaft findet sich auf Rang 66 wieder. Wann findet das Vorrundenspiel zwischen Kroatien und Albanien statt? In welchem Stadion wird die Partie ausgetragen? Und wie kann man die Begegnung in der Gruppenphase der Fußball-EM 2024 live im Free-TV und Stream verfolgen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

EM 2024: Kroatien vs. Albanien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 geht das Vorrundenspiel zwischen Kroatien und Albanien 19. Juni 2024 über die Bühne, also am fünften Tag des Turniers. Um 15 Uhr am Nachmittag erfolgt der Anstoß. Austragungsort der Partie ist das Hamburger Volksparkstadion. Das Stadion dient normalerweise als Heimspielstätte des HSV. Es gehört somit zu den insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 stattfinden.

Kroatien - Albanien live im Free-TV und Stream: Übertragung des Vorrundenspiels bei der EM 2024

Die Partie zwischen Kroatien und Albanien gibt es live im Free-TV zu sehen. Für die Übertragung ist in diesem Fall RTL zuständig. Weil die Sender ARD, ZDF und RTL Sublizenzen von MagentaTV erworben haben, sind die meisten Spiele der EM 2024 kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer keine einzige der insgesamt 51 Begegnungen des Turniers verpassen möchte, kann den kostenpflichtigen Streamingdienst der Telekom für 10 Euro pro Monat abonnieren. Ein solches Abo ist monatlich kündbar. Das Spiel zwischen Kroatien und Albanien kann zudem im Live-Stream bei RTL+ verfolgt werden - auch das kostet allerdings Geld.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Kroatien und Albanien auf einen Blick:

Spiel : Kroatien vs. Albanien ( Vorrunde EM 2024, Gruppe B)

vs. ( EM 2024, Gruppe B) Datum: Mittwoch, 19. Juni 2024

Mittwoch, 19. Juni 2024 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg (HH)

Volksparkstadion, (HH) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL+ , MagentaTV

EM 2024: Kroatien gegen Albanien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Für alle, die das Vorrundenspiel zwischen Kroatien und Albanien am 19. Juni nicht live im Fernsehen verfolgen können, gibt es eine bequeme und kostenlose Alternative: Unsere Live-Center zur Fußball-EM 2024. Neben den besonderen Highlights der Partie stehen dort auch Infos zur Aufstellung und zu den Mannschaften sowie der gesamte Spielplan des Turniers zur Verfügung.

Kroatien - Albanien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Die Frage nach der Bilanz ist diesmal schnell beantwortet, denn Kroatien und Albanien haben laut fussballdaten.de bislang noch nie gegeneinander gespielt. Dementsprechend schwierig gestaltet es sich, an dieser Stelle eine erste Prognose zu treffen. Da die Kroaten allerdings etwas mehr Erfahrung bei Europameisterschaften mitbringen und es immerhin schon einmal bis ins Viertelfinale geschafft haben, könnten sie eventuell mit einem kleinen Vorteil in das Spiel gegen Albanien gehen.