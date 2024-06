Polen - Niederlande bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der Vorrunde der Fußball-EM 2024 treffen Polen und die Niederlande aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Polen und die Niederlande sind bei der Fußball-EM 2024 Teil der Gruppe D, gemeinsam mit Österreich und Frankreich. Im ersten Vorrundenspiel der Gruppe treffen die beiden Nationen aufeinander. Ihr letztes Freundschaftsspiel vor der EM 2024 konnten die Niederländer deutlich gewinnen - mit 4:0 setzten sie sich gegen Island durch. Trainiert wird "Oranje", so der gängige Spitzname der niederländischen Nationalmannschaft, von Ronald Koeman.

Bei den Polen steht derweil Michał Probierz an der Seitenlinie. Auch für ihn und sein Team lief die Generalprobe vor der Europameisterschaft erfolgreich: Das letzte Freundschaftsspiel gegen die ebenfalls qualifizierte Türkei gewann Polen mit 2:1. In der offiziellen FIFA-Weltrangliste belegt die Niederlande derzeit den siebten Rang, Polen hingegen findet sich auf Platz 28 wieder (Stand: Juni 2024).

Wann findet das erste Vorrundenspiel in Gruppe D statt? In welchem Stadion treffen Polen und die Niederlande aufeinander? Und wie kann man die Partie am dritten Tag der Fußball-EM 2024 live im Free-TV und Stream verfolgen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

EM 2024: Polen vs. Niederlande - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Dem Spielplan der EM 2024 entsprechend findet das Vorrundenspiel zwischen Polen und den Niederlanden am dritten Tag des Turniers statt, nämlich am 16. Juni 2024. Der Anstoß ist für 15 Uhr am Nachmittag geplant. Gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion. Dort trägt normalerweise der HSV seine Heimspiele aus. Damit gehört das Volksparkstadion zu den zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 ausgetragen werden.

Polen - Niederlande live im Free-TV und Stream: Übertragung des Vorrundenspiels bei der EM 2024

Wie die meisten Spiele der Fußball-EM 2024 wird auch die Begegnung zwischen Polen und den Niederlanden im Free-TV übertragen. Die Sender ARD, ZDF und RTL haben nämlich Sublizenzen von MagentaTV erworben und sind folgerichtig für die Free-TV-Übertragung der EM 2024 zuständig. Wer sich keine Partie des Turniers entgehen lassen möchte, kann MagentaTV für 10 Euro pro Monat abonnieren.

Der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom überträgt alle fünfzig Spiele der Heim-EM 2024 live und in voller Länge. Ein solches Abonnement ist monatlich kündbar. Die Übertragung des Spiels Polen gegen die Niederlande übernimmt der Kölner Privatsender RTL. Zudem gibt es einen Live-Stream auf RTL+, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Hier sehen Sie noch einmal alle Infos zur Übertragung der Partie Polen gegen die Niederlande auf einen Blick:

Spiel: Polen vs. Niederlande (Gruppenphase EM 2024, Gruppe D)

Polen vs. (Gruppenphase EM 2024, Gruppe D) Datum: Sonntag, 16. Juni 2024

Sonntag, 16. Juni 2024 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg (HH)

Volksparkstadion, (HH) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL +, MagentaTV

EM 2024: Polen gegen die Niederlande im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Für all Diejenigen, die das Vorrundenspiel zwischen Polen und den Niederlanden am 16. Juni nicht zur angegebenen Uhrzeit im Fernsehen verfolgen können, gibt es eine bequeme und kostenlose Alternative: Unsere Live-Center zur Fußball-EM 2024. Hier finden Sie neben den Highlights der jeweiligen Partie auch Infos zu den Aufstellungen und den beteiligten Mannschaften sowie den gesamten Spielplan des Turniers.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Polen - Niederlande bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Bislang standen sich Polen und die Niederlande in 19 Partien auf dem Platz gegenüber. Davon konnte "Oranje" ganze neun Spiele gewinnen, für Polen stehen hingegen nur drei Siege zu Buche. Siebenmal trennten sich die beiden Nationen außerdem mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 19:28 ebenfalls zugunsten der Niederländer aus. Zuletzt trafen Polen und die Niederlande am 22. September 2022 im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase aufeinander. Die niederländische Mannschaft, die damals noch von Louis van Gaal trainiert wurde, setzte sich dabei mit 2:0 durch.