Polen - Österreich live im Free-TV und Stream: EM-Übertragung 2024

In der Gruppenphase der Fußball-EM 2024 trifft Polen auf Österreich. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV & Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Am zweiten Spieltag der Fußball-EM treffen in Gruppe D Polen und Österreich aufeinander. Schauplatz der Begegnung ist das Berliner Olympiastadion. Wo läuft die Partie live im Free-TV und Stream? Um wie viel Uhr ist Anstoß? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Gruppenspiel zwischen Polen und Österreich haben wir hier für Sie.

EM 2024: Polen vs. Österreich -Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen Polen und Österreich am 21. Juni 2024 statt. Ausgetragen wird das Match im Berliner Olympiastadion. Die traditionsreiche Arena in der Hauptstadt ist eines von insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 ausgetragen werden. Sie fasst knapp 75.000 Zuschauer.

Polen - Österreich live im Stream: Übertragung von der EM 2024

Die Fußball-EM 2024 läuft weitgehend im Free-TV, die meisten Spiele sind also gratis zu sehen. ARD, ZDF und RTL haben Nebenrechte von MagentaTV erworben. Der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom bietet alle EM-Spiele an. Das MagentaTV Flex-Abo kostet zurzeit 10 Euro im Monat. Die ARD überträgt das Match zwischen Polen und Österreich im Fernsehen und im kostenlosen Live-Stream. Zwei der Gruppenspiele Deutschlands laufen ebenfalls in der ARD.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: Polen vs. Österreich , Gruppenphase EM 2024, Gruppe D, Spieltag 2 von 3

vs. , EM 2024, Gruppe D, Spieltag 2 von 3 Datum: Freitag, 21. Juni 2024

Freitag, 21. Juni 2024 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD, MagentaTV

Wir haben für Sie mal die Ausgangslage aller Teams dieser Gruppe eruiert.

Frankreich

Nach einem personellen Umbruch im Team zeigte die Mannschaft zuletzt Schwächen in ihrer Konstanz, was sich in zwei Niederlagen gegen Deutschland widerspiegelte. Die Gruppe ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Trotz dieser Herausforderungen zählt Frankreich aufgrund seiner tief besetzten Mannschaft immer noch zu den Top-Favoriten. Trotz des Ausscheidens von Hugo Lloris, Raphaël Varane und Karim Benzema gibt es immer noch reichlich Stars, allen voran natürlich Kylian Mbappé.

Niederlande

Die Niederlande werden nicht zu den Top-Favoriten gezählt. Sie betrachten sich sogar selbst als Außenseiter. Sollten sie jedoch die herausfordernde Vorrundengruppe meistern, könnte alles Mögliche passieren. Die Erinnerung an den EM-Sieg von 1988 in Deutschland könnte das Team befeuern. Kapitän der Mannschaft ist Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Mit dem verdienten 2:1-Sieg gegen Polen ist der Grundstein für ein erfolgreiches Turnier jedenfalls gelegt.

Österreich

Das Team war in der jüngsten Vergangenheit in einer starken Form - bis vor Kurzem galt es sogar fast schon als Geheimfavorit. Doch die Verletzungen vieler Stammspieler und die schwere Gruppe haben die Hoffnungen ein wenig gedämpft. Die K.-o.-Runde sollte aber trotz allem drin sein für die Mannschaft - wie schon bei der letzten EM. Der größte Star, Kapitän David Alaba von Real Madrid, sitzt wegen einer Verletzung am Spielfeldrand und schaut zu.

Polen

Die Polen haben mit Frankreich, Österreich und den Niederlanden nicht gerade die einfachste EM-Gruppe zugelost bekommen. In der Quali landeten sie nur auf dem dritten Platz hinter Tschechien und Albanien. Ein Einzug ins Viertelfinale, wie es ihnen 2016 in Frankreich gelang, wäre eine riesige Überraschung. Unangefochtener Star des Teams ist Robert Lewandowski, der ehemalige Stürmer des FC Bayern und jetzige Spieler des FC Barcelona. In der Auftakt-Niederlage gegen die Niederlande kam der Star jedoch nicht zum Einsatz.

EM 2024: Polen gegen Österreich im Live-Ticker - Höhepunkte, Mannschaftsaufstellung, Tore

Anderthalb Stunden TV-Übertragung sind Ihnen zu viel des Guten? Kein Thema, hier kommt ein rein textliches Angebot für Sie - unser Live-Ticker. Das eingebaute Datencenter beliefert Sie völlig frei von irgendwelchen Kosten-Überlegungen praktisch in Echtzeit mit Infos zu allen Begegnungen der EM - also natürlich auch zum Match der Polen und Österreicher. Kein Tor entgeht Ihnen, kein Spielerwechsel, keine Karte jedweder Farbe.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Polen - Österreich bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind die Fußball-Nationalmannschaften aus Polen und Österreich sich bisher zehnmal auf dem grünen Rasen begegnet. Die Polen haben fünf der Spiele gewonnen, die Österreicher gingen dreimal erfolgreich vom Platz. In zwei Fällen gab es also ein Unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 19:18 für die Männer aus Polen.

Im Hinblick auf die Top-Favoriten unter den EM-Teilnehmern 2024 tippen die Buchmacher tendenziell auf England oder Frankreich. Und Deutschland? Noch sind die Meinungen geteilt, es hängt wohl ganz vom Abschneiden des Nagelsmann-Teams in der Vorrunde ab.