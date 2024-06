Schottland - Schweiz live im Free-TV und Stream: EM-Übertragung 2024

In der Gruppenphase der Fußball-EM 2024 trifft Schottland auf die Schweiz. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV & Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Am zweiten Spieltag der Fußball-EM treffen Schottland und die Schweiz in Gruppe A in Köln aufeinander. Da beide Teams gemeinsam mit Deutschland in derselben Gruppe spielen, ist ein Blick auf den Formcheck auch aus deutscher Sicht von Interesse.

Schottland

Die Schotten haben nur eines ihrer letzten neun Länderspiele gewonnen und vergeigten kürzlich im EM-Test eine 2:0-Führung gegen Finnland. Scott McTominay von Manchester United, der vorher nicht voll trainieren konnte, fehlte dabei. Er könnte aber rechtzeitig wieder fit werden. In der Qualifikation hat er satte sieben Tore geschossen. Die Schotten haben in der Gruppe Außenseiterstatus, wie man beim 1:5-Eröffnungsspiel gegen Deutschland deutlich sehen konnte, erhoffen sich aber im Vertrauen auf die klassischen schottischen Fußballtugenden trotzdem eine Chance.

Schweiz

Die Schweiz blieb auch im fünften Länderspiel des Jahres ungeschlagen. Das 1:1 gegen Österreich bei der EM-Generalprobe brachte aber auch keinen richtigen Rückenwind. Die Mannschaft zeigte Moral, war in der ersten Halbzeit dominant, aber es fehlten offensive Ideen und Durchschlagskraft. Das einzige Tor erzielte Silvan Widmer vom FSV Mainz 05. Zum Schluss habe die Konzentration gefehlt, meinte Kapitän Granit Xhaka von Bayer Leverkusen. Mit dem EM-Auftakt kann die Nati aber mehr als zufrieden sein. Gegen Ungarn brachten die Schweizer bei ihrem 3:1-Sieg die klar bessere Mannschaft auf den Platz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wann findet das Vorrundenspiel zwischen Schottland und der Schweiz statt? In welchem Stadion treffen die schottische und die Schweizer Nationalmannschaft aufeinander? Wie und wo kann man das Spiel live verfolgen? Bleiben Sie bei uns, wir haben die Antworten.

Lesen Sie dazu auch

EM 2024: Schottland vs. Schweiz - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen Schottland und der Schweiz am 19. Juni 2024 statt. Ausgetragen wird das Match im Kölner RheinEnergieStadion, das während der EM vorübergehend in "Cologne Stadium" oder auch "Köln Stadion" umbenannt wurde. Die Arena ist eines von insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 stattfinden. Sie bietet annähernd 47.000 Zuschauern Platz.

Schottland - Schweiz live im Stream: Übertragung von der EM 2024

Die Fußball-EM 2024 wird größtenteils im Free-TV ausgestrahlt, sodass die meisten Spiele kostenlos zu sehen sind. ARD, ZDF und RTL haben Rechte von MagentaTV erworben. Das ist der kostenpflichtigen Streamingdienst der Telekom, der alle EM-Spiele anbietet. Ein MagentaTV Flex-Abo kostet momentan 10 Euro im Monat, man kann es monatlich kündigen. Die ARD wird das Match zwischen Schottland und der Schweiz im Fernsehen und im kostenlosen Live-Stream übertragen. Zwei der Gruppenspiele Deutschlands werden ebenfalls von der ARD gezeigt.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: Schottland vs. Schweiz , Gruppenphase EM 2024, Gruppe A, Spieltag 2 von 3

vs. , EM 2024, Gruppe A, Spieltag 2 von 3 Datum: Mittwoch, 19. Juni 2024

Mittwoch, 19. Juni 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: RheinEnergieStadion , Köln

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD, MagentaTV

EM 2024: Schottland gegen die Schweiz im Live-Ticker - Höhepunkte, Mannschaftsaufstellung, Tore

Keine Lust auf 90 Minuten Bewegtbild? Wir haben eine ziemlich clevere Alternative für Sie - unseren Live-Ticker. Das eingebaute Datencenter beliefert Sie völlig frei von irgendwelchen Kontobelastungen fast in Echtzeit mit Infos zu allen Spielen der EM - also natürlich auch zur Begegnung zwischen den Briten und den Schweizern. Kein Tor bleibt Ihnen verborgen, keine Auswechslung, kein Platzverweis.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Schottland - Schweiz bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind die Fußball-Nationalmannschaften aus Schottland und der Schweiz bisher 13 Mal aufeinandergetroffen. Die Schotten haben sieben Matches gewonnen, die Eidgenossen gingen dreimal erfolgreich vom Platz. Dreimal Unentschieden also. Das Torverhältnis beträgt 21:18 für die Männer aus dem Norden Großbritanniens.

Wer sind die Top-Favoriten unter den EM-Teilnehmern 2024? Viele Experten tippen auf England oder Frankreich. Die Meinungen zu Deutschland sind noch gespalten, ein belastbarer Trend bei den Wetten hängt wohl ganz vom Abschneiden des Nagelsmann-Teams in der Vorrunde ab.