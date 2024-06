Schweiz - Italien heute im EM 2024 Achtelfinale: Übertragung live im Free-TV und Stream

Bei der EM 2024 stehen die Schweiz und Italien im Achtelfinale. Wo läuft das Spiel? Hier erfahren Sie alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream.

Mit der Schweiz und Italien stehen sich heute im Achtelfinale der EM 2024 zwei Nachbarländer gegenüber. Im Sinne des "Food-Fights", der im Zusammenhang mit der Europameisterschaft von den Fans humorvoll ausgetragen wird, könnte man das Spiel auch als "Raclette gegen Spaghetti" oder "Schokolade gegen Tiramisu" betiteln.

Die Schweiz, die für Emmentaler und Schokolade bekannt ist, spielte zusammen mit Deutschland in Gruppe A und startete in das Turnier mit einem 3:1-Sieg über Ungarn. Danach kamen sie sowohl gegen die Schotten als auch gegen die Deutschen nicht über zwei 1:1-Unentschieden hinaus. Damit beendete die Schweizer Nati die Gruppenphase auf Platz 2 hinter Deutschland und trifft nun auf den Zweiten der Gruppe B.

Dabei handelt es sich um die Italiener, die ebenfalls einen Sieg am 1. Spieltag einfahren konnten. Gegen Albanien gewann man mit 2:1. Im weiteren Verlauf mussten sich Donnarumma, Barella und Co. allerdings Spanien mit 0:1 geschlagen geben, bis sie sich schließlich mit einem 1:1 in der Nachspielzeit gegen Kroatien als Gruppenzweiter ins Achtelfinale retteten.

Nun treffen die beiden zweiten Sieger also aufeinander. Wann ist Anpfiff bei der Partie Schweiz gegen Italien? Und wo läuft das Spiel im TV oder Stream? Alle wichtigen Infos rund um Termin, Anstoß und Übertragung haben wir hier für Sie zusammengestellt.

EM-Achtelfinale 2024: Schweiz vs. Italien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Wie es im Spielplan der EM 2024 vorgesehen ist, wurde die Begegnung für heute am Samstag, dem 29. Juni 2024 angesetzt. Anstoß ist um 18 Uhr. Stattfinden wird das Duell zwischen den beiden Mannschaften im Berliner Olympiastadion. Im Rahmen der EM 2024 bietet die Arena 71.000 Zuschauern Platz. Sie ist eines von insgesamt zehn Stadien in Deutschland, das als Austragungsort für die EM-Spiele genutzt wird.

Schweiz - Italien live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Alle 51 Spiele der Europameisterschaft 2024 werden von MagentaTV gezeigt, einem Streamingdienst der Telekom. Das MagentaTV Flex-Abonnement, mit dem man ausnahmslos alle EM-Spiele live ansehen kann, kostet 10 Euro im Monat (Stand: Juni 2024).

Jeder, der sich ein kostenpflichtiges Abo für die EM allerdings nicht leisten möchte, hat Glück: Die große Mehrheit der Spiele wird auch im Free-TV ausgestrahlt. Die ARD, das ZDF und RTL konnten sich Sublizenzen von MagentaTV sichern.

Unter den Free-TV-Anbietern hat im Achtelfinale das ZDF die Vorwahl - die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Senders dürfen also entscheiden, welche Spiele im ZDF laufen sollen. Eine der acht Begegnungen gibt es exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Das Spiel der Nati gegen die italienische Nationalmannschaft ist es auf jeden Fall nicht. Die erste Partie des EM-Achtelfinals läuft nämlich bei RTL - im Free-TV und im kostenpflichtigen Stream bei RTL+.

Nun nochmals alle Infos zur Übertragung des EM-Achtelfinales zwischen der Schweizer Nati und dem Team von Trainer Luciano Spalletti für Sie auf einen Blick:

Spiel: Schweiz - Italien , Achtelfinale EM 2024

- , Achtelfinale EM 2024 Datum: 29. Juni 2024

29. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Anpfiff um 18 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL , Magenta-TV

EM 2024: Schweiz gegen Italien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

In jedem Fall können Sie das Spiel live verfolgen, auch ohne eine Übertragung im TV oder Stream: Dafür bieten wir Ihnen einen Live-Center zur EM 2024. Vor den Partien können Sie hier die Aufstellungen abrufen - genauso wie Informationen zu den Mannschaften und den EM-Spielplan. Selbstverständlich finden Sie dort auch alle Highlights im Laufe der Begegnnungen. Dieser Service ist für Sie vollkommen kostenlos.

Schweiz - Italien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Wie fussballdaten.de schreibt, sind die Nationalmannschaften der beiden Länder bislang 43 Mal aufeinandergetroffen. Dabei zeigt sich eine Tendenz: Während die Italiener 20 Mal als Sieger vom Platz gingen, konnte das die Schweizer Nati nur 8 Mal von sich behaupten. Die übrigen 15 Duelle endeten unentschieden.

So auch die letzte Begegnung der beiden: Im Rahmen der WM-Qualifikation im November 2021 trennten sich die beiden Teams 1:1 unentschieden voneinander.