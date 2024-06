EM-Übertragung 2024: Serbien gegen England live im Free-TV und Stream sehen

Serbien - England heißt die zweite Begegnung in der Vorrunde der EM 2024 der Gruppe C. Hier finden Sie alle Infos rund um Anstoß und Übertragung.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland treffen Serbien und England in ihrem jeweils ersten Vorrundenspiel aufeinander. Zusammen mit Slowenien und Dänemark bilden die Mannschaften die Gruppe C. Die letzteren beiden spielen am selben Tag drei Stunden zuvor gegeneinander.

Die Vorzeichen vor dem Spiel zwischen Serbien und England sind klar: Die "Three Lions", wie die englische Nationalmannschaft auch gerne genannt wird, belegt derzeit (Stand: Juni 2024) den vierten Platz der UEFA-Weltrangliste, die Serben Rang 33. Auf ihren ersten Europameister-Titel warten die Briten allerdings noch - bislang konnte man sich "nur" im Jahr 1966 zum Weltmeister küren. Zudem konnte England in ihrem letzten Test vor der EM 2024 nicht glänzen: Gegen Island verlor man mit 0:1.

Zumindest in diesem Punkt sieht es für die Serben besser aus: Ihr Freundschaftsspiel zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft konnten sie mit 3:0 gewinnen. Die Motivation dürfte demnach hoch sein: Das serbische Nationalteam ist erstmalig für eine Europameisterschaft qualifiziert.

Wann und in welchem Stadion treffen die beiden Mannschaften aufeinander? Und wer überträgt das Spiel live im Free-TV und Stream? Alle Details zum Anstoß und zur Übertragung sowie einen Liveticker finden Sie hier.

EM 2024: Serbien - England live im Free-TV & Stream - Übertragung, Live-Ticker & Anstoß

Laut dem Spielplan der EM 2024 wird die Partie zwischen Serbien und England am dritten Turniertag - heute am Sonntag, dem 16. Juni 2024 - ausgetragen. Los geht's um 21.00 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen - dem Zuhause des FC Schalke 04. Umfunktioniert als eines der zehn Stadien, in dem die EM-Spiele 2024 stattfinden, können insgesamt 49.471 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel live vor Ort im Stadion verfolgen. In diesem Zusammenhang ist auch der Name der Spielstätte angepasst worden: Für die Europameisterschaft 2024 heißt das Stadion "Arena Auf Schalke".

Serbien - England live im Free-TV und Stream: Übertragung des Vorrundenspiels bei der EM 2024

Wie gewohnt wird ein Großteil der EM-Spiele auch im Jahr 2024 wieder im Free-TV übertragen. Sowohl ARD und ZDF als auch RTL konnten Teillizenzen von MagentaTV erwerben. Die Begegnung zwischen Serbien und England wird im ZDF gezeigt - und kann damit kostenlos angesehen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Partie über den Live-Stream des ZDF-sportstudios in voller Länge zu verfolgen.

Um ausnahmslos alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 live anschauen zu können, ist ein Abonnement beim Streaming-Dienst MagentaTV notwendig. Dieses ist kostenpflichtig und ist für 10 Euro im Monat derzeit (Stand: Juni 2024) buchbar. Die meisten Spiele kann man jedoch wie bereits erwähnt auch im Free-TV ansehen.

Das Wichtigste zum Aufeinandertreffen von Serbien und England kurz und knapp zusammengefasst:

Spiel: Serbien vs. England (Gruppenphase EM 2024, Gruppe C)

vs. (Gruppenphase EM 2024, Gruppe C) Datum: Sonntag, 16. Juni 2024

Sonntag, 16. Juni 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Veltins-Arena , Gelsenkirchen

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF , MagentaTV

EM 2024: Serbien gegen England im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sie haben keine Möglichkeit, das Spiel im Fernsehen oder im Live-Stream anzuschauen, möchten die Begegnung aber dennoch live verfolgen? Mit unserem Live-Ticker bleiben Sie fortlaufend up to date. Sie lesen hier alle Highlights, können sich die Aufstellungen der beiden Nationalmannschaften ansehen und zahlreiche Infos zum serbischen und englischen Team abrufen. Zudem finden Sie dort auch den Spielplan der EM 2024.

Serbien - England bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Die beiden Nationalteams aus Serbien und England sind bisher ein einziges Mal aufeinandergetroffen. In einem Testspiel im Jahr 2003 besiegten die Engländer die Serben mit 2:1.

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Teams allerdings schon ganze vierzehn Mal gegenüber - und zwar als Serbien noch zu Jugoslawien gehörte. Vor der Partie im Juni 2003 spielte Jugoslawien dreizehn Mal gegen die Briten. In dieser Betrachtung zeigt sich eine ausgeglichene Bilanz zwischen den beiden Mannschaften: Bei vier Spielen ging England als Sieger vom Platz - genauso wie Jugoslawien vier Partien für sich entscheiden konnte. Nach fünf Begegnungen trennten sie sich unentschieden.