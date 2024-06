Slowakei gegen Rumänien bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Slowakei vs. Rumänien bei der Euro 2024: Hier gibt es Infos rund um TV-Übertragung, Stream, Termin, Anstoß und Bilanz. Außerdem bieten wir einen Live-Ticker.

Am letzten Spieltag der Vorrunde der Europameisterschaft 2024 treffen Rumänien und die Slowakei aufeinander. Beide Teams kämpfen um den Einzug in die K.-o.-Runde, nachdem sie bisher jeweils einen Sieg verbuchen konnten. Rumänien startete stark in das Turnier mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen die Ukraine, während die Slowakei ihr erstes Spiel knapp mit 1:0 gegen Belgien gewann, jedoch anschließend mit 1:2 gegen die Ukraine unterlag. Die Aufeinandertreffen am letzten Spieltag entscheiden, welche Teams final die nächste Runde erreichen und wer die Heimreise antreten muss.

Wann und wo findet das Spiel Slowakei gegen Rumänien statt? Und wie können Sie die EM-Partie live im Free-TV und per Stream sehen? Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Spiel.

EM 2024: Termin und Anstoßzeit für Slowakei vs. Rumänien

Das Spiel Rumänien gegen Slowakei findet am Mittwoch, den 26. Juni 2024, um 18.00 Uhr statt. EM-Austragungsort ist der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt. Das Waldstadion in Frankfurt am Main, seit dem 1. Juli 2020 offiziell als Deutsche Bank Park bekannt, ist ein Fußballstadion im Stadtteil Sachsenhausen, gelegen im Stadtwald. Ursprünglich nach seiner Lage benannt, bietet das Stadion Platz für 58.000 Zuschauer. Für die EM-Spiele wurde die Kapazität jedoch aufgrund von Anforderungen für Medienvertreter oder offizielle Gäste auf 47.000 Plätze reduziert.

Übertragung der EM 2024: Slowakei gegen Rumänien live im Free-TV und Stream

Die Begegnung zwischen Rumänien und der Slowakei wird von MagentaTV sowohl im Fernsehen als auch im Livestream übertragen. Als offizieller Partner der Telekom zeigt MagentaTV alle 51 Partien der Europameisterschaft, einschließlich dieser Partie. Interessierte Zuschauer können das Spiel live und in voller Länge über die dementsprechende App oder online auf der Homepage des Streamingdienstes verfolgen. Zusätzlich übernimmt die ARD die Übertragung im Free-TV und zeigt die Partie zeitgleich im kostenlosen Live-Stream.

EM 2024: Highlights, Tore und Aufstellungen - Live-Ticker zur Partie Slowakei gegen Rumänien

Sollten Sie das Spiel nicht live im Stadion, beim Public Viewing, im TV oder woanders verfolgen können, bietet unser Live-Ticker zur Fußball-EM 2024 eine ausgezeichnete Alternative. In unserem Live-Center erhalten Sie die wichtigsten Highlights des Spiels, detaillierte Infos zu den Aufstellungen und aktuelle Daten zu den Mannschaften. Darüber hinaus bietet unser Live-Ticker eine umfassende Berichterstattung über den gesamten Turnierverlauf, sodass Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben und wissen, welche Teams sich für die nächste Runde qualifizieren könnten.

Europameisterschaft 2024: Bilanz der direkten Duelle zwischen Slowakei - Rumänien

Historisch betrachtet hat Rumänien die Nase vorn gegenüber der Slowakei. In den bisherigen neun Duellen gewann Rumänien fünfmal, während die Slowakei nur einmal siegreich vom Platz ging. Drei Spiele endeten unentschieden. Rumänien erzielte dabei 17 Tore, während die Slowakei 9 Treffer erzielen konnte. Die letzten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams liegen etwas zurück, verliefen laut fussballdaten.de aber ebenfalls eher zugunsten Rumäniens: Ein 2:2 im Testspiel 2005 sowie ein 2:1-Sieg Rumäniens 2003, ebenfalls in einem Testspiel. Bei einer EM ist es das erste Aufeinandertreffen.