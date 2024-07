EM-Halbfinale Spanien – Frankreich live im Free-TV & Stream - Übertragung, Live-Ticker & alle Infos

Spanien gegen Frankreich - eine Art vorweggenommenes Endspiel? Nach dem Sieg gegen Gastgeber Deutschland will die „Furia Roja“ nun den amtierenden Vizeweltmeister aus dem Weg räumen. Experten erwarten ein knappes Duell, sehen aber die Iberer leicht im Vorteil.

Bereits vor Beginn der EM 2024 galt Spanien für viele Fans und Experten als Top-Favorit auf den Titel. Nachdem es nun auch noch Deutschland besiegt hat, wurde ihre Favoritenrolle weiter gefestigt. Die spanische Mannschaft strebt an, nach 1964, 2008 und 2012 zum vierten Mal Europameister zu werden und damit alleiniger Rekordhalter zu sein.

Im Halbfinale heute am Dienstag steht jedoch Frankreich als nächste Herausforderung an. „Les Bleus“ verfolgen einen anderen Ansatz und haben es mit minimalistischen Fußball ins Halbfinale geschafft.

Läuft die Partie der Spanier gegen die Franzosen live im Free-TV und Stream? Wo und wann ist Anstoß? Wir haben die Antworten - und alle anderen Infos zu dieser Begegnung.

EM 2024: Spanien vs. Frankreich - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen Spanien und Frankreich heute am 9. Juli statt. Ausgetragen wird das Match in der Allianz Arena München. Die Heimspielstätte des FC Bayern, die während der EM auf den neutralen Namen „München Fußball Arena“ hört, ist eines der insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 stattfinden. Sie fasst normalerweise gut 75.000 Zuschauer, während der EM wegen des Stehplatz-Verbots aber nur 66.000. Das zweite Halbfinal-Spiel Niederlande gegen England findet dann am Mittwoch in Dortmund statt.

Spanien – Frankreich live im Stream: Halbfinale-Übertragung von der EM 2024

Die Übertragung der Fußball-EM 2024 läuft weitgehend im Free-TV - die meisten Spiele sind also gratis und franko zu sehen. ARD, ZDF und RTL haben Sub-Lizenzen von MagentaTV gekauft. Der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom bringt alle EM-Spiele. Das MagentaTV Flex-Abo kostet aktuell 10 Euro im Monat.

Wer kein budgetschädigendes Abo kaufen möchte, dem eilt das ZDF zu Hilfe - das ist nämlich der Sender, der die Partie zwischen Spanien und Frankreich am Dienstagabend auch kostenlos überträgt. Und das sowohl in linearen TV als auch online in seinem Live-Stream.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: Spanien – Frankreich, Halbfinale EM 2024

Datum: Dienstag, 9. Juli 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF , MagentaTV

EM 2024: Spanien gegen Frankreich im Live-Ticker - Highlights, Teams & Tore

Falls Sie dem Bewegtbild-Fußball eine Weile den Rücken kehren möchten, weil es für Sie nicht mehr gar so prickelnd ist: kein Problem. Das EM-Halbfinale Spanien gegen Frankreich können Sie ebenso gut in unserem Daten-Center verfolgen. Ihnen entgeht bei uns kein Treffer, keine Fehlentscheidung, keine Auswechslung.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Spanien vs. Frankreich bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind sich die Nationalmannschaften Spaniens und Frankreichs bisher 34 Mal begegnet. Die Spanier haben 16 Mal, die Franzosen 13 Mal gewonnen. Fünfmal unentschieden demnach. Das Torverhältnis der beiden Teams liegt bei 63:38 zugunsten der Männer von der iberischen Halbinsel.

Wie steht es mit den Top-Favoriten unter den EM-Teilnehmern 2024? Maßgebliche Buchmacher tippen vor dem Start der Halfinalrunde folgendermaßen:

Spanien (32,3 Prozent Wahrscheinlichkeit) England (26,0) Frankreich (24,6) Niederlande (17,0)