U21 trifft bei EM-Endrunde auf Titelverteidiger England

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft bei der EM-Endrunde im kommenden Sommer auf Titelverteidiger England. Wie die Auslosung in Bratislava ergab, sind Tschechien und Slowenien die weiteren Gegner für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Tschechien war 2002 Europameister. Slowenien hat erstmals die Qualifikation überstanden, nachdem man 2021 als Co-Gastgeber automatisch qualifiziert war.

Die Engländer, die in der Qualifikation die meisten Tore erzielten, sind der härteste deutsche Gegner in der Gruppenphase. Sie sind zum zehnten Mal in Folge bei einer Endrunde dabei.

EM-Endrunde in acht Stadien

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo zählt zum Kreis der Titelkandidaten bei der Endrunde vom 11. bis 28. Juni. Insgesamt wird in acht Stadien gespielt. Das Endspiel findet am 28. Juni 2025 im Nationalstadion in Bratislava statt.

Der dreimalige U21-Europameister Deutschland war bei der EM 2023 in der Vorrunde ausgeschieden. Auf dem Weg zum Turnier in der Slowakei hatte die Qualifikation als Gruppensieger beendet. Hinter der Auswahl von Di Salvo liegt ein Länderspieljahr ohne Niederlage.