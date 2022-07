Österreichische Pressestimmen zum Aus gegen Deutschland

Die österreichischen Fußballerinnen liefern Deutschland einen großen Kampf, treffen oft die Latte oder den Pfosten und scheiden mit 0:2 im EM-Viertelfinale gegen Deutschland aus.

Die österreichischen Pressestimmen:

"Krone": "Patzer & Alu-Pech! Deutsche kicken ÖFB-Damen raus. Das Ausscheiden war bitter, zumal die ÖFB-Auswahl dreimal am Aluminiumgehäuse scheiterte. Bei der DFB-Elf war das zweimal der Fall."

"Kurier": "Das ÖFB-Frauenteam verlangte dem Favoriten alles ab, traf dreimal nur die Stange, musste sich aber mit 0:2 geschlagen geben."

" Österreich": "Das EURO-Märchen unserer ÖFB-Damen in England endet mit einer unglücklichen 0:2-Niederlage im Viertelfinale gegen Deutschland. Unseren EM-Heldinnen fehlte das nötige Glück, so verhinderte die Stange und Latte die Chance auf den Ausgleich, am Ende besiegelte ein Zinsberger-Patzer das Aus."

"heute": "Die Österreicherinnen verkaufen sich gegen die favorisierten Deutschen mehr als teuer, haben phasenweise sogar das Spiel unter Kontrolle. Zweimal Stange, einmal Latte - das ÖFB-Team verzweifelt bei den Top-Chancen am Aluminium. Auf der Gegenseite entscheiden zwei grobe Eigenfehler das Spiel."

"Die Presse": "Österreichs Zauber findet gegen Deutschland sein Ende."

