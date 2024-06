EM-Spielort Dortmund: Der Signal-Iduna-Park im Check

Der Signal-Iduna-Park ist einer von zehn Spielorten bei der EM 2024. Alle Infos rund um die Spiele, Sitzplätze und die Anfahrt zum EM-Spielort Dortmund gibt es hier.

Der Signal-Iduna-Park in Dortmund gehört zu den größten Spielorten bei der Heim-EM 2024 in Deutschland. Die meisten dürften die Arena bereits als Stadion von Borussia Dortmund kennen. Bereits seit 1974 ist der Signal-Iduna-Park Teil der Vereinsgechichte. Bis zum Jahr 2005 war es noch unter dem Namen "Westfalenstadion" bekannt, bis heute halten einige an dem alten Namen fest. Dieses Jahr wird Dortmund einer von zehn Spielorten der EM 2024. Wie viel Platz biete der Signal-Iduna-Park? Welche Spiele werden in Dortmund ausgetragen und wie ist die Anfahrt geregelt? Alle Infos zum EM-Spielort Dortmund gibt es hier.

EM-Spielort Dortmund: Wie viele Plätze gibt es im Signal-Iduna-Park?

Als das Stadion im Jahr 1974 eröffnet wurde, bot es rund 54.000 Menschen Platz. Bis zum Jahr 1995 veränderte sich dann erstmal nicht viel. Darauf folgten jedoch zwei Ausbaustufen. Im Rahmen der Ausbaustufe eins wurden die West- und Osttribüne um einen Oberrang mit jeweils 6.000 Sitzplätzen aufgestockt. In einer zweiten Ausbaustufe im Jahr 1999 wurde die Kapazität schließlich auf 68.600 erhöht. Dabei wurde die Südtribüne auf etwa 24.000 Plätze ausgeweitet und somit zu Europas größter Stehplatztribüne ausgebaut. Für internationale Spiele lassen sich die Stehplätze jedoch in Sitzplätze umwandeln. Seit der Saison 2015/2016 passen bis zu 80.000 Zuschauer und Zuschauerinnen in das Stadion. Wie auch beim EM-Spielort München wurde die Kapazität für die EM 2024 jedoch etwas reduziert. Da bei EM-Spielen keine Stehplätze erlaubt sind, sinkt die Kapazität auf etwa rund 62.000.

Die EM-Spiele im Signal-Iduna-Park

Insgesamt sechs Spiele werden laut EM-Spielplan 2024 im Dortmunder Stadion ausgetragen. Zumindest in der Gruppenphase wird es kein Spiel von Deutschlands EM-Kader 2024 im Signal-Iduna-Park geben. Im Achtel- und Hauptfinale besteht hingegen die Möglichkeit auf deutsche Spiele - das kommt darauf an, welche Teilnehmer der EM 2024 es in die K.o.-Runde schaffen. Das Finale der Europameisterschaft wird dann im Olympiastadion in Berlin gespielt. Hier finden Sie den Überblick über alle Spiele in Dortmund:

Samstag, 15. Juni 2024, 21 Uhr: Italien - Albanien

- Dienstag, 18. Juni 2024, 18 Uhr: Türkei - Georgien

- Samstag, 22. Juni 2024, 18 Uhr: Türkei - Portugal

- Dienstag, 25. Juni 2024, 18 Uhr: Frankreich - Polen

- Polen Samstag, 29. Juni 2024, 21 Uhr: Achtelfinale (Erster Gruppe A -Zweiter Gruppe C)

Mittwoch, 10. Juli 2024, 21 Uhr: Halbfinale (Sieger VF 3 - Sieger VF 4)

EM-Spielort Dortmund: Anfahrt zum Signal-Iduna-Park

Rund um den Signal-Iduna-Park und das Messezentrum Westfalenhallen stehen über 10.000 gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Auf dem Geländer der Universität Dortmund gibt außerdem weitere Parkplätze. Zum Stadion fahren dann Shuttelbusse. Auch nach Spielende gibt es Busse zurück zu den Parkplätzen. Für die Anreise mit dem PKW wird empfohlen, großzügig Zeit einzuplanen. Bei Großveranstaltungen wie EM-Spielen kann es zu Stau im Umkreis der Arena kommen.

Auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich. An Spieltagen wird ein zusätzliches Angebot für die Anreise mit Bussen und Bahnen geschaffen. Die Buslinie 450 fährt regulär bis zur Haltestelle "Westfalenhallen". Auch die U-Bahn Linien U45 und U46 fahren bis zur Haltestelle "Westfalenhallen". Von hier aus warten noch etwa fünf Minuten Fußweg auf die Besucher und Besucherinnen. Die U45 fährt bei allen Spielen im Stadion zusätzlich bis zur Haltestelle "Stadion".

Mit der U42 in Fahrtrichtung Hombruch ist die Fahrt bis zur Haltestelle "Theodor-Fliedner-Heim" möglich, von da aus schließen sich rund sieben Minuten Fußweg an. Der Signal-Iduna-Park hat außerdem eine eigene Bahnstation für Züge, auch die Anreise mit der Deutschen Bahn ist also möglich. An Spieltagen gibt es außerdem Sonderbahnen zum Stadion.

Warum gibt es bei den EM-Spielen keine Stehplätze?

Der Signal-Iduna-Park bietet eigentlich Platz für rund 80.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Das liegt unter anderem an der großen Stehplatztribüne. Bei EM-Spielen sind jedoch aus Sicherheitsgründen keine Stehplätze erlaubt. Aber warum ist das so? Bei der EM 1992 in Schweden waren zum letzte Mal Stehplätze bei einem großen Turnier im Männerfußball erlaubt. In England verschwanden die Stehplätze aus Stadien dann im Jahr 1994. Grund dafür war der sogenannte "Taylor Report" des britischen Parlaments. Er ging auf die Ursachen für die Hillsborough-Katastrophe 1989 in der englischen Stadt Sheffield ein. Etwa 96 Menschen kamen bei dem Zuschauerunglück ums Leben. Die UEFA übernahm das Prinzip 1998 dann für internationale Spiele. Aus diesem Grund weichen die Kapazitäten der EM-Stadien von den üblichen Kapazitäten der Spielorte ab. Hier finden Sie den Überblick über die anderen neun Standorte der EM 2024:

Berlin : Olympiastadion Berlin (71.000)

: (71.000) Köln : Köln Stadion (43.000)

: Stadion (43.000) Dortmund : BVB Stadion Dortmund (62.000)

: Stadion (62.000) Düsseldorf : Düsseldorf Arena (47.000)

: Arena (47.000) Frankfurt : Frankfurt Arena (47.000)

: Arena (47.000) Gelsenkirchen : Arena AufSchalke (50.000)

: Arena AufSchalke (50.000) Hamburg : Volksparkstadion Hamburg (49.000)

: Volksparkstadion (49.000) Leipzig : Leipzig Stadion (40.000)

: Stadion (40.000) München : München Fußball Arena (66.000)

: Fußball Arena (66.000) Stuttgart : Stuttgart Arena (51.000)

Die Übertragung der EM 2024 übernehmen übrigens MagentaTV, ZDF, ARD und RTL. MagentaTV zeigt alle Spiele der Europameisterschaft 2024 im TV und Stream. ZDF, ARD und RTL haben Sublizenzen und teilen sich die Übertragung der Partien. Begleitet werden die EM-Spiele außerdem von dem Maskottchen der EM 2024, der kleine Teddybär hat von den Fans den Namen "Albärt" bekommen. (lob)