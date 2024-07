EM-Spielort Köln: Das RheinEnergieStadion im Check

Bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland werden mehrere Spiele im Kölner RheinEnergieStadion ausgetragen. Alle Infos rund um Sitzplätze, Spiele und Anfahrt gibt es hier.

Die UEFA Europameisterschaft 2024 findet in mehreren deutschen Städten statt, darunter auch Köln. Das RheinEnergieStadion, das während des Turniers "Stadion Köln" heißt, ist einer der ausgewählten Spielorte und Stadien. Im Sommer 2024 wird es für mehrere Gruppenspiele und ein Achtelfinale bei der EM genutzt. Zuletzt wurde es im Jahr 2006 für die FIFA-Weltmeisterschaft, ebenfalls in Deutschland, umfassend modernisiert und ausgebaut.

Ursprünglich als "Müngersdorfer Stadion" bekannt, dient es heute dem 1. FC Köln als Heimspielstätte. Anders als bei den Spielen des 1. FC Köln gibt es bei der EM kein echtes Tier als Maskottchen. Bei den Bundesligaspielen des Vereins unterstützt nämlich ein Geißbock namens Hennes den Verein. Das Tier ist zudem Teil des Kölner Wappens.

Sie wollen mehr zum Kölner Stadion als Austragungsort bei der EM wissen? Wie viele Zuschauer passen in die Arena? Welche Spiele werden in der Domstadt ausgetragen? Welche Teams sind zu Gast? Und was müssen Fans zur Anfahrt wissen? Alle wichtigen Infos dazu finden Sie hier.

EM-Spielort Köln: Wie viele Sitzplätze gibt es im RheinEnergieStadion?

Das RheinEnergieStadion bietet eine Gesamtkapazität von 46.922 Plätzen. Für die UEFA EURO 2024 wird die Kapazität auf 43.000 Sitzplätze reduziert, da keine Stehplätze zugelassen sind und zusätzliche Bereiche für Medien, Sicherheit und andere Maßnahmen vorgesehen sind. Mit 43.000 Plätzen ist das EM-Stadion in der Domstadt eines der kleineren Stadien dieser Europameisterschaft.

Die Sitzplätze verteilen sich auf vier Tribünen und sind in fünf Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 umfasst die Haupttribüne, Gegengerade und untere Eckbereiche. Kategorie 2 liegt in den Eckbereichen, hinter den Toren oder oberhalb von Kategorie 1. Kategorie 3 umfasst ebenfalls Eckbereiche und Plätze hinter den Toren, jedoch weiter vom Spielfeld entfernt. "Fans First" Plätze befinden sich hinter den Toren. "Prime Seats" bieten die wohl beste Sicht und sind zentral innerhalb von Kategorie 1 platziert.

EM-Spiele: Welche Teams spielen im Stadion Köln?

Neben Köln gibt es noch 9 weitere EM-Spielorte in Deutschland. Laut offiziellem EM-Spielplan werden im "Stadion Köln" fünf Partien der UEFA EURO 2024 ausgetragen. Das Stadion öffnet bei jedem Spiel drei Stunden vor Anpfiff:

15. Juni 2024, 15.00 Uhr: Ungarn - Schweiz (Gruppe A)

- (Gruppe A) 19. Juni 2024, 21.00 Uhr: Schottland - Schweiz (Gruppe A)

- (Gruppe A) 22. Juni 2024, 21.00 Uhr: Belgien - Rumänien (Gruppe E)

- (Gruppe E) 25. Juni 2024, 21.00 Uhr: England - Slowenien (Gruppe C)

- (Gruppe C) 30. Juni 2024, 21.00 Uhr: Achtelfinale (Sieger Gruppe B - Dritter A/D/E/F)

Die Spiele ziehen viele Fans an, auch außerhalb des Stadions: Alle 51 EM-Spiele, einschließlich derer in Köln, werden auch bei Public-Viewing-Veranstaltungen in der Stadt, wie am Heumarkt, übertragen. Neben der Möglichkeit, die Partien im Stadion oder in der Stadt zu sehen, gibt es auch die Übertragung nahezu aller EM-Spiele live im Free-TV.

Anfahrt zum Stadion in Köln

Die Anreise zum Stadion Köln ist über mehrere Wege möglich:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit der Deutschen Bahn : Ab dem Kölner Hauptbahnhof die Züge der S12 oder S19 Richtung Köln-Lövenich nehmen und an der Haltestelle "Müngersdorf Technologiepark" aussteigen. Von dort aus sind es etwa 25 Minuten zu Fuß zum Stadion. Alternativ bis zur Haltestelle "Weiden-West" fahren und dort in die KVB-Linie 1 Richtung RheinEnergie-Stadion umsteigen.

: Ab dem die Züge der S12 oder S19 Richtung nehmen und an der Haltestelle "Müngersdorf Technologiepark" aussteigen. Von dort aus sind es etwa 25 Minuten zu Fuß zum Stadion. Alternativ bis zur Haltestelle "Weiden-West" fahren und dort in die KVB-Linie 1 Richtung RheinEnergie-Stadion umsteigen. Mit der KVB: Die KVB-Linie 1 direkt vom Stadtzentrum oder ab Weiden-West bis zur Haltestelle "RheinEnergie-Stadion" nehmen. Alternativ die KVB-Linie 7 bis zur Haltestelle "Stüttgenhof" nutzen, von wo aus das Stadion in etwa 15 Minuten zu Fuß erreichbar ist.

Mit dem Auto:

Das Stadion ist über den Autobahnring Kreuz Köln West (A1/A4) erreichbar. Die Ausfahrten " Köln Bocklemünd", " Köln Lövenich ", " Köln Weiden/Frechen" von der A1 sowie " Köln Klettenberg " oder "Frechen Nord" von der A4 führen direkt dorthin. Rund um das Stadion stehen etwa 7.500 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Öffentliche Parkplätze am Stadion Köln können zum Preis von 24 Euro pro Spiel gebucht werden, solange der Vorrat reicht.

Mit dem Fahrrad:

Es gibt rund 3.200 Fahrradabstellplätze, die sich an der Junkersdorfer Straße, am Parkplatz S1, im östlichen und nördlichen Umlauf des Stadions sowie am Vorplatz Süd befinden.

Gute Nachrichten für alle Fans mit Ticket: Jedes Eintrittsticket für die EM-Spiele im Stadion Köln enthält ein 36-Stunden-Ticket für das gesamte Netz des VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg) und des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr). Diese Fahrkarte gilt von 6.00 Uhr am Spieltag bis 18.00 Uhr des Folgetages, sodass keine zusätzlichen Fahrkarten für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt werden.