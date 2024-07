EM-Spielort München: Die Allianz Arena im Check

Die Allianz Arena in München ist einer von zehn Spielorten bei der Europameisterschaft 2024. Alle Infos rund um Spiele, Sitzplätze und Anfahrt zum Stadion gibt es hier.

Die Allianz Arena ist eigentlich das Heim-Stadion des FC Bayern München. Seit der Eröffnung im Jahr 2005 ist das Stadion ein fester Bestandteil der deutschen Fußballlandschaft. Im Münchner Stadion wurden auch schon einige Champions League Spiele ausgetragen. Im Jahr 2024 ist die Arena außerdem ein Austragungsort für die Europameisterschaften in Deutschland. Die Allianz Arena ist einer von zehn Spielorten der EM. Wie viele Menschen passen in das Stadion? Welche Spiele werden in München ausgetragen und was muss man zur Anfahrt wissen? Alle wichtigen Infos zur Allianz Arena in München finden Sie hier.

EM-Spielort München: Wie viele Sitzplätze gibt es in der Allianz Arena?

Am 21. Oktober 2002 wurde der erste Grundstein der Allianz Arena gelegt, fertig gestellt wurde sie dann im Jahr 2005. Das Stadion in Bayern ist nach dem Olympiastadion in Berlin der zweitgrößte Spielort der Europameisterschaften 2024. In das Berliner Stadion passen rund 71.000 Menschen, in der Allianz Arena finden etwa 66.000 Zuschauer Platz. Zwar passen in die Münchner Arena normalerweise etwa 75.000 Zuschauer und Zuschauerinnen, zur EM wurde die Kapazität jedoch etwas reduziert. Das Stadion erstreckt sich auf insgesamt sieben Ebenen und beinhaltet mehr als nur ein Fußballfeld. Neben dem FC Bayern Museum und dem FC Bayern Fanshop gibt es vier Kabinen und zwei extra Hallen mit jeweils 110 Quadratmetern. In den Aufwärmhallen können sich die Teilnehmer der EM 2024 dann auf ihre Spiele vorbereiten.

Die EM-Spiele in der Allianz Arena in München

Laut offiziellem EM-Spielplan findet das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in der Allianz Arena in München statt. Deutschlands EM-Kader 2024 trifft im ersten Spiel auf die Nationalmannschaft von Schottland. Neben drei weiteren Spielen in der Gruppenphase findet auch ein Achtelfinale und ein Halbfinale in München statt. Das Finale wird dann am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin ausgetragen. Die Übertragung der EM 2024 übernehmen MagentaTV, ZDF, ARD und RTL. Hier finden Sie eine Übersicht der Spiele in der Allianz-Arena:

14. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Deutschland - Schottland ( Stadionöffnung : 18:00 Uhr)

- ( : 18:00 Uhr) 17. Juni 2024 um 15:00 Uhr: Rumänien - Ukraine ( Stadionöffnung : 12:00 Uhr)

- ( : 12:00 Uhr) 20. Juni 2024 um 15:00 Uhr: Slowenien - Serbien ( Stadionöffnung : 12:00 Uhr)

- ( : 12:00 Uhr) 25. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Dänemark - Serbien ( Stadionöffnung : 18:00 Uhr)

- ( : 18:00 Uhr) 02. Juli 2024 um 18:00 Uhr: Achtelfinale ( Stadionöffnung : 15:00 Uhr)

: 15:00 Uhr) 09. Juli 2024 um 21:00 Uhr: Halbfinale ( Stadionöffnung : 18:00 Uhr)

EM-Spielort München: Anfahrt zur Allianz Arena

Bei einem großem Stadion wie der Allianz Arena muss die Anfahrt mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln gut geplant sein. Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder dem Ostbahnhof ankommt, muss zuerst einige Minuten zum Marienplatz fahren. Hier kann man in die U-Bahnlinie 6 Richtung Garching-Forschungszentrum umsteigen. Diese fährt bis nach Fröttmaning, von wo aus man das Stadion fußläufig erreichen kann.

Auch die Anfahrt mit dem Auto oder Motorrad ist möglich. Auf dem Besucherparkplatz (Busparkplatz Nord) gibt es Stellplätze für die Besucher und Besucherinnen. Wer von der Autobahn A9 kommt sollte die Autobahnausfahrt 73 in Richtung München-Fröttmaning-Süd nehmen. Von der A99 empfiehlt es sich, die Autobahnausfahrt 12b in Richtung München-Fröttmaning-Nord zu nehmen. Vor Ort gibt es dann ein Verkehrsleitsystem.

Auch für Menschen mit Behinderung gibt es Parkmöglichkeiten. Insgesamt 130 Parkplätze befinden sich auf Ebene 3 im Parkhaus 1 und sind barrierefrei zu erreichen. Besucher, die mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und auf Liftanlagen angewiesen sind, können den Zugang am Südende des Bahnsteigs Fröttmaning benutzen. Dort gibt es, im Gegensatz zum nördlichen Zugang, Rolltreppen und Lifte.

Welche anderen EM-Spielorte gibt es?

Insgesamt zehn Spielorte wurden für die Europameisterschaften in Deutschland ausgewiesen. Unter ihnen sind, neben der Allianz Arena in München, auch das Olympiastadion in Berlin und das BVB Stadion in Dortmund. Diese drei Stadien haben das größte Fassungsvemmögen. Mit etwa 40.000 Besuchern ist das Leipzig Stadion die kleinste Arena in der Runde. Hier finden Sie einen Überblick:

Berlin : Olympiastadion Berlin (71.000)

: (71.000) Köln : Köln Stadion (43.000)

: Stadion (43.000) Dortmund : BVB Stadion Dortmund (62.000)

: Stadion (62.000) Düsseldorf : Düsseldorf Arena (47.000)

: Arena (47.000) Frankfurt : Frankfurt Arena (47.000)

: Arena (47.000) Gelsenkirchen : Arena AufSchalke (50.000)

: Arena AufSchalke (50.000) Hamburg : Volksparkstadion Hamburg (49.000)

: Volksparkstadion (49.000) Leipzig : Leipzig Stadion (40.000)

: Stadion (40.000) München : München Fußball Arena (66.000)

: Fußball Arena (66.000) Stuttgart : Stuttgart Arena (51.000)

Das Maskottchen der EM 2024 ist übrigens ein kleiner Teddybär namens "Albärt". Den Namen verdankt der kleine Bär den Fußballfans selbst, die sich in einer Abstimmung für Albärt entschieden haben. (lob)