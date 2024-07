EM-Teilnehmer 2024: Welche Teams sind dabei?

24 Teilnehmer treten bei der Fußball-EM der Männer 2024 in Deutschland an. Welche Mannschaften bei der Europameisterschaft teilnehmen, erfahren Sie hier.

Die EM 2024 läuft: Diese wird rund vier Wochen lang in den verschiedenen Spielorten und Stadien der Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen.

Anlässlich der Europameisterschaft 2016 erweiterte die UEFA die Anzahl der teilnehmenden Nationen von 16 auf 24, wodurch die Möglichkeiten für kleinere Nationen erhöht wurde, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Deutschland war als Gastgeber von Anfang an fest qualifiziert. Bei der EM können Fans also die Spiele von Deutschland live im TV und Stream sehen. Dazu kommen 23 weitere Mannschaften. Wann welche Teams aufeinandertreffen, ist im Spielplan der Europameisterschaft festgelegt.

Doch welche weitere Nationen haben sich qualifiziert und sind dabei? Und wer ist eigentlich Rekordsieger? Hier finden Sie die Infos rund um die EM-Teilnehmer 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

EM-Teilnehmer 2024: Diese Teams sind dabei

Die Qualifikation für die Europameisterschaft erfolgte über die EM-Qualifikation, die seit November 2023 mit der Länderspielpause abgeschlossen ist. Insgesamt wurden 20 der 23 Startplätze für die Europameisterschaft durch die EM-Qualifikation vergeben. In den zehn Qualifikationsgruppen von A bis J sicherten sich jeweils die ersten beiden Teams einen Platz bei der Europameisterschaft. Für Nationen, die sich nicht über die EM-Qualifikation qualifizieren konnten, bestand später noch die Möglichkeit, eines der letzten drei Tickets für die EM 2024 durch die Nations League zu erspielen.

Einige Top-Nationen, wie Portugal und Frankreich, haben in der Regel keine Schwierigkeiten, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Die Franzosen beispielsweise haben ihre ersten sechs Gruppenspiele alle gewonnen und konnten sogar ihren stärksten Verfolger, die Niederlande, zweimal besiegen. Aufgrund ihrer starken Leistungen gehen die Franzosen erneut als Favorit in das Turnier.

Auch die Portugiesen, angeführt von Altstar Cristiano Ronaldo, waren stark genug, um sich frühzeitig zu qualifizieren. In der Gruppe J gewann der Europameister von 2016 die ersten acht Spiele und hat sich seitdem den ersten Platz in der Gruppe J gesichert. Ebenso haben sich die Spanier und die Belgier, die ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis der EM gehören, qualifiziert.

In der Gruppe A hat sich neben Spanien auch Schottland zum insgesamt vierten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Des Weiteren haben England mit Bayern-Stürmer Harry Kane, Österreich unter der Leitung von Trainer Ralf Rangnick und die Türkei bereits nach acht Spieltagen ihre Teilnahme am Turnier im Sommer 2024 gesichert.

Von Anfang an klar war bereits, dass der EM-Kader von Deutschland für das Turnier qualifiziert ist, da Deutschland die gastgebende Nation ist. Für alle Fans der deutschen Mannschaft bedeutet das: Sie können ihr Team mindestens in der Gruppenphase in der Übertragung live im TV und Stream sehen.

Hier folgt ein schneller Überblick aller Teams die an der EM 2024 teilnehmen:

Quali-Möglichkeit über (Gruppe) Diese Teams sind dabei Nicht qualifizierte Teams Verfügbare Startplätze (vergeben) Gastgeber der EM 2024 Deutschland - 1 EM-Quali-Gruppe A Spanien, Schottland Norwegen, Georgien, Zypern 2 EM-Quali-Gruppe B Frankreich, Niederlande Griechenland, Irland, Gibraltar 2 EM-Quali-Gruppe C England, Italien Ukraine, Nordmazedonien, Malta 2 EM-Quali-Gruppe D Türkei, Kroatien Wales, Armenien, Lettland, 2 EM-Quali-Gruppe E Albanien, Tschechien Polen, Rep. Moldau, Färöer 2 EM-Quali-Gruppe F Belgien, Österreich Schweden, Aserbaidschan, Estland 2 EM-Quali-Gruppe G Serbien, Ungarn Montenegro, Litauen, Bulgarien 2 EM-Quali-Gruppe H Slowenien, Dänemark Kasachstan, Finnland, Nordirland, San Marino 2 EM-Quali-Gruppe I Rumänien, Schweiz Israel, Kosovo, Belarus, Andorra 2 EM-Quali-Gruppe J Portugal, Slowakei Luxemburg, Island, Bosnien-H., Liechtenstein 2 Nations League Ukraine, Polen, Georgien Estland, Wales, Finnland, Israel, Island, Bosnien und Herzegowina, Griechenland 3





Einen Überblick zu den Ergebnissen aller teilnehmenden Teams finden Sie hier:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die meisten EM-Titel und Teilnahmen: Wer sind die stärksten Nationalteams aus Europa?

Neben Ausrichter Deutschland sind auch einige andere große Fußballnationen wie Spanien, Frankreich oder England bei der EM dabei. Deutschland und Spanien sind zudem gemeinsame Rekordsieger des europäischen Fußballturniers. Einige bekannte Nationen waren noch gar nicht so häufig Titelträger wie vielleicht gedacht.

Wie die qualifizierten Teams bei dem Turnier in der Vergangenheit abgeschnitten haben, verraten wir Ihnen in der folgenden Übersicht:

Qualifiziertes Land EM-Titel Jahre Bisherige EM-Teilnahmen Spanien 3 1964, 2008, 2012 11 Deutschland 3 1972, 1980, 1996 13 Frankreich 2 1984, 2000 10 Portugal 1 2016 10 England

-

- 10 Schottland

- -

3 Türkei -

-

5 Österreich

-

- 3 Belgien

-

- 6 Ukraine - - 3 Polen - - 4 Georgien - - - Niederlande 1 1988 9 Italien 2 1968, 2021 10 Kroatien - - 6 Albanien - - 1 Tschechien - - 6 Serbien - - - Ungarn - - 4 Slowenien - - 1 Dänemark 1 1992 9 Rumänien - - 5 Schweiz - - 5 Slowakei - - 1