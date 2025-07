Fans feiern Englands Fußball-Europameisterinnen in London

Englands Fußballerinnen haben den Gewinn der Europameisterschaft bei einer Parade in London mit ihren Fans gefeiert. Das Team von Trainerin Sarina Wiegmann fuhr mit zwei offenen Bussen über die Prachtstraße The Mall, die von Tausenden Fans und Schaulustigen in England-Trikots und mit Flaggen gesäumt war. Eine Marschband spielte dazu den Fußballgassenhauer «Three Lions (Football's Coming Home)».

Wiegmann ausgelassen, Williamson emotional

Am Ende der Parade wurden die Europameisterinnen auf einer Bühne direkt vor dem Buckingham-Palast empfangen, wo sie den Fans unter großem Jubel die EM-Trophäe präsentierten. Sängerin Heather Smalls von der Band M People sang das Lied «Proud». Die Spielerinnen sangen mit und tanzten dazu. Während des Turniers in der Schweiz hatte das Team den Song vor den Spielen regelmäßig in der Kabine gehört. Trainerin Wiegmann tanzte ausgelassen mit dem Musiker Burna Boy, ebenfalls bei der Feier auftrat.

England hatte sich im Finale von Basel mit 3:1 im Elfmeterschießen durchgesetzt, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 (1:1, 1:1, 0:1) gestanden hatte. Damit verteidigten die Lionesses den Titel, den sie bereits 2022 gewonnen hatten. Teamkapitänin Leah Williamson kämpfte mit den Tränen und versprach den begeisterten Fans vor dem Palast: «Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende.»

Auf den Bussen stand in großer Aufschrift «Champions». Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

Die Europameisterinnen wurden vor dem Buckingham-Palast empfangen. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa