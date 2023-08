DFB-Pokal-Übertragung: Energie Cottbus - SC Paderborn live im TV und Stream

Im DFB-Pokal 23/24 treffen Energie Cottbus und der FC Paderborn aufeinander. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream und einen Live-Ticker gibt es hier.

Der DFB-Pokal 2023/24 geht in die erste Runde. Vom 11. bis zum 14. August 2023 finden die ersten Spiele der Saison statt. Eine der Begegnungen ist zwischen Energie Cottbus und dem SC Paderborn. Die beiden Vereine sind bereits zwölf Mal aufeinander getroffen, auch wenn die Partien schon ein wenig in der Vergangenheit liegen. Alle wichtigen Informationen zum Spiel, zur Übertragung im TV und Stream und zur Bilanz der beiden Teams finden Sie hier.

Energie Cottbus gegen SC Paderborn im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Die meisten Spiel der 1. Runde des DFB-Pokals finden im August statt. Die Partie von Energie Cottbus und dem SC Paderborn wird heute am 13. August 2023 ausgetragen. Los geht es laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24 am Sonntag um 18 Uhr, den Heimvorteil hat Cottbus. Der Amateurverein hat in der ersten Runde des DFB-Pokals immer den Vorrang, dementsprechend fällt der Anpfiff im Stadion der Freundschaft in Cottbus. In das Stadion passen rund 22.000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Energie Cottbus - SC Paderborn live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 23/24

Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 übernimmt Sky. Alle 63 Spiele werden dort live im TV und Stream übertragen, im Free-TV sind es nur 15. ARD und ZDF übetragen diese Saison nur vereinzelt ausgewählte Spiele. Aus der ersten Runde sind deshalb nur wenige Partien frei empfangbar. Hier finden Sie noch einmal alle relevanten Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Energie Cottbus - SC Paderborn , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Stadion der Freundschaft , Cottbus

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Energie Cottbus vs. SC Paderborn - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

In unserem Live-Ticker bekommen Sie live alle Informationen rund um die Aufstellung der Teams, alle Auswechslungen und natürlich alle Tore. Das Spiel von Energie Cottbus und dem SC Paderborn wird ausschließlich bei Sky übetragen. Wer das Spiel trotzdem live verfolgen möchte, kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Alle 63 Spiele der Saison 2023/24 kann man hier live verfolgen. So bleiben sie kostenlos über alle Highlights und Ergebnisse des DFB-Pokals informiert.

Energie Cottbus - SC Paderborn im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Bereits zwölf Mal trafen die beiden Vereine aufeinander. Energie Cottbus spielt aktuell in der Regionalliga Nordost und den SC Paderborn findet man in der 2. Bundesliga. Sechs von den Begegnungen entschied der SC Paderborn für sich, bei einem Spiel trennten sich die Mannschaften unentschieden. Bei fünf dieser Spiele ging jedoch auch Energie Cottbus als Sieger hervor. Auch wenn die Spiele schon etwas in der Vergangenheit liegen, dürfte die Zuschauer und Zuschauerinnen am Sonntag, dem 13. August 2023, ein spannendes Spiel erwarten. Paderborn geht in jedem Fall als klarer Favorit ins Match.