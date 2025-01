Trainer drastisch: Vielleicht schlechtestes ManU-Team

Ruben Amorim wusste ganz genau, was er mit diesem vernichtenden Satz über Manchester United anrichtet. Über die Mannschaft, die er erst seit Mitte November selbst trainiert. «Ich weiß, ihr wollt eure Schlagzeile», sagte er nach der 1:3-Pleite des einst so ruhmreichen Fußball-Clubs in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion: «Wir sind vielleicht das schlechteste Team in der Geschichte von Manchester United.»

Zeitung legt noch eins drauf: «Schlechteste Mannschaft der Welt»

Der mit 20 nationalen Meistertiteln englische Rekordmeister kommt nicht aus der Krise heraus, er rutscht immer tiefer rein. Das legendäre Old Trafford, das Theater der Träume genannt wird, ist aktuell eher Stadion für Alpträume. Sechs Niederlagen in den ersten zwölf Heimspielen kassierte Manchester United zuletzt vor 131 Jahren in der Saison 1893/1894, wie die Premier League selbst auf ihrer Homepage berichtete.

«Ruben Amorim hat sich geirrt», legte die englische Zeitung «The Independent» nach: «Manchester United ist die schlechteste Mannschaft der Welt, wenn man es genau nimmt.»

Amorims Fazit: Neuer Trainer verliert mehr Spiele als Vorgänger

Die sportliche Krise hält an trotz Spielern wie dem ehemaligen Bayern-Profi Matthijs de Ligt, dem argentinischen Weltmeister Lisandro Martínez, dem portugiesischen Weltklasse-Profi Bruno Fernandes oder dem englischen Nationalspieler Marcus Rashford, den der ebenfalls schwer kriselnde Bundesligist Borussia Dortmund Berichten zufolge ausleihen will.

Von den vergangenen zehn Spielen in der Premier League hat ManU nur drei gewonnen. Amorim betonte: «Stellt auch vor, was das für die Fans von Manchester United bedeutet. Stellt auch vor, was das für mich heißt.»

Nach der Trennung von Erik ten Haag hatte Ruud van Nistelrooy vier Spiele die Manchester-Mannschaft betreut, ehe Amorim eingestellt wurde. Seine eigenen Bilanz fasste der 39-Jährige so zusammen: «Wir holen einen neuen Trainer, der mehr Spiele verliert als der davor.»

Sieben der 15 Partien unter seiner Führung verlor Manchester United, sechs gewann seine Mannschaft. In der Tabelle der Premier League steht der Rekordchampion auf Platz 13.

Icon Vergrößern Nach dem Spiel fällt der United-Trainer ein vernichtendes Urteil Foto: Dave Thompson/AP/dpa Icon Schließen Schließen Nach dem Spiel fällt der United-Trainer ein vernichtendes Urteil Foto: Dave Thompson/AP/dpa