Nach Video: Rücktritt von Spaniens WM-Held Iniesta erwartet

Spaniens WM-Siegtorschütze Andrés Iniesta hat mit einem Video Spekulationen über ein kurz bevorstehendes Karriereende ausgelöst. Der 40-Jährige veröffentlichte bei Instagram einen Beitrag, aus dem spanische Medien übereinstimmend schlossen, dass er diesen Schritt am Dienstag kommender Woche bekanntgeben wolle.

Der langjährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona ist in dem Video nur als Wandbild zu sehen und trägt dabei ein Trikot, auf dem die Nummer 8 zum Unendlichkeitssymbol gedreht ist. Ein Künstler fügt zu musikalischer Untermalung die Worte «To my future» (Über meine Zukunft), und das Datum 8. Oktober 2024 hinzu.

Seit dem Ende seines Vertrages beim Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 1. Juli ist Iniesta ohne Verein. Zuvor spielte er noch bei Vissel Kobe in Japan. Im Finale der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika gelang ihm in der Verlängerung das entscheidende Tor zum 1:0 über die Niederlande. Mit Spaniens Auswahl war Iniesta auch zweimal Europameister. Mit Barcelona sammelte er zahlreiche nationale und internationale Titel, darunter neun Meisterschaften und vier Triumphe in der Champions League.