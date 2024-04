Europa League 2023/24: Spielplan und Termine

Derzeit läuft die Europa League Saison 2023/24. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Spielplan und Termine der Europa League 23/24.

Die aktuelle Saison der Europa League 23/24 ist bereits die 53. Spielzeit des Turniers. Die UEFA hat angekündigt, dass dieses Turnier das letzte mit dem Format der Gruppenphase sein wird - in zukünftigen Saisons wird sich der Ablauf ändern. In dieser Spielzeit läuft jedoch noch alles noch einmal wie gewohnt ab. Die Gewinner der Europa League 2023/24 kommen in die Gruppenphase der Champions League 2024/25 und dürfen außerdem beim Super Cup 2024 antreten. Aktuell sind noch zwei deutsche Teams im Rennen: Sowohl Leverkusen als auch Freiburg stehen im Achtelfinale.

Wollen Sie mehr über die Europa League 2023/24 wissen? Alle Infos rund um Beginn, Spielplan und Termine sowie alles über die teilnehmenden Teams haben wir in diesem Artikel für Sie.

Beginn der Europa League 2023/24: Wann hat das europäische Turnier begonnen?

Der offizielle Start-Termin der Europa League 2023/24 war der 10. August 2023. Nachdem bereits am 24. Juli 2023 die Auslosungen stattfanden, begann die Europa League mit den Hinspielen der dritten Qualifikationsrunde. Der 1. Spieltag der Gruppenphase war dann am 21. September. Am 22. Mai 2024 findet dann das Finale im Aviva Stadion in der irischen Hauptstadt Dublin statt.

Was: Europa League 2023/24, 53. Spielzeit

2023/24, 53. Spielzeit Beginn (1. Spieltag) : 21. September 2023

(1. Spieltag) 21. September 2023 Finale: 22. Mai 2024

22. Mai 2024 Finalstadion: Aviva Stadion, Dublin

Stadion, Mannschaften: 32

Europa League 2023/24: Das sind alle Termine im Spielplan

Obwohl die UEFA Änderungen angekündigt hat, ähneln Ablauf und Termine in dieser Saison noch denen der Europa League 2022/23. Die dritte Qualifikationsrunde und die Play-Offs bestimmen, welche Teams es in die Gruppenphase schaffen.

In der folgenden Übersicht finden Sie alle von der UEFA angegebenen Termine zur Europa League 2023/24:

Phase Runde Auslosung Termine

Qualifikation 3. Qualifikationsrunde

24.07.2023 in Nyon 10. / 17.08.2023 3. Qualifikationsrunde Hinspiel 10.08.2023 3. Qualifikationsrunde Rückspiel 17.08.2023

Playoff-Runde 07.08.2023 in Nyon 24. / 31.08.2023 Playoff-Runde Hinspiel 24.08.2023 Playoff-Runde Rückspiel 31.08.2023 Gruppenphase 6 Spieltage 01.09.2023

21.09 - 14.12.2023 Spieltag 1 21.09.2023

Spieltag 2

05.10.2023

Spieltag 3

26.10.2023

Spieltag 4

09.11.2023

Spieltag 5

30.11.2023

Spieltag 6

14.12.2023 K.o.-Phase Runde der letzten 32 18.11.2023 in Nyon 15. / 22.02.2024 Runde der letzten 32-Hinspiel 15.02.2024 Runde der letzten 32-Rückspiel 22.02.2024 Achtelfinale

24.02.2024 in Nyon 7. / 14.03.2024 Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024 Achtelfinal-Rückspiel 14.03.2024

Viertelfinale 15.03.2024 in Nyon

11. / 18.04.2024 Viertelfinal-Hinspiel 11.04.2024 Viertelfinal-Rückspiel 18.04.2024

Halbfinale

2. / 9.05.2024 Halbfinal-Hinspiel 02.05.2024 Halbfinal-Rückspiel 09.05.2024 Finale 22.05.2024

So setzten sich die Teams in der 3. Qualifikationsrunde und in den Play-Offs bei der Europa League 2023/24 zusammen

3. Qualifikationsrunde

So setzten sich die Teams für die dritte Qualifikationrunde der Europa League 2023/24 zusammen:

Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde: zehn Verlierer des Champions-Weg der zweiten Qualifikationsrunde der CL 2023/24

Pokal- und Verfolgerweg der dritten Qualifikationsrunde: Pokalsieger und Nachrücker aus den Verbänden (Platz 16 und 17)

zwei Verlierer des Platzierungswegs der zweiten Qualifikationsrunde der CL 2023/24

Play-Offs

Diese Teams spielten in den Play-offs der Europa League 2023/24:

sieben Sieger aus der dritten Qualifikationsrunde

Pokalsieger: Plätze 7 bis 14 der Rangliste ( Russland ist aus der Pokal-Rangliste ausgeschlossen)

ist aus der Pokal-Rangliste ausgeschlossen) sechs Verlierer aus des Champions-Wegs der dritten Qualifikationsrunde

Europa League 2023/24: Gruppen im Überblick

Vom 21. September bis zum 14. Dezember fand die Gruppenphase der Europa League 2023/24 statt. Nur wer sich hier durchsetzen konnte, hat eine Chance auf den Einzug in die Finalrunde. Dementsprechend hart wurde in den einzelnen Gruppen gekämpft. Insgesamt gab es acht Gruppen à vier Mannschaften. 32 europäische Clubs spielten also um den Einzug ins Achtelfinale.

Das waren die Gruppen der Europa League 2023/24 im Überblick:

Gruppe A

West Ham

Olympiacos

Freiburg

TSC Backa Topola

Gruppe B

Ajax

Marseille

AEK Athens

Brighton

Gruppe C

Rangers

Real Betis

Sparta Praha

Aris Limassol

Gruppe D

Atalanta

Sporting CP

Sturm Graz

Raków

Gruppe E

Liverpool

LASK

Union SG

Toulouse

Gruppe F

Villareal

Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos

Gruppe G

Roma

Slavia Praha

Sheriff

Servette

Gruppe H