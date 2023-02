Europa League 22/23: Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung und Termin

Die Begegnungen im Achtelfinale der Europa-League 2023 werden ausgelost. Alle Infos über Ablauf, Termin und Übertragung der Auslosung, sowie über die Mannschaften haben wir hier für Sie.

Laut dem Spielplan der Europa League 2022/23 folgt auf die Playoffs bereits das Achtelfinale. Die acht Gruppensieger und die acht Sieger der Playoffs qualifizieren sich für die nächste Runde der Europa League 2023. Nach den Rückspielen der Playoffs vom 23. Februar stehen alle 16 Sieger-Mannschaften für das Achtelfinale endgültig fest.

In der EL-Auslosung 2023 wird festgelegt, welche Teams ins Achtelfinale einziehen, um dort gegeneinander um den Einzug ins Viertelfinale anzutreten. Alle Informationen rund um Zeit, Ort und Ablauf der Auslosung, sowie zur Übertragung in TV und Stream finden Sie hier. Welche Teams sind in dieser Saison dabei?

Termin der Achtelfinale-Auslosung in der Europa League 2023

Die Auslosung vom Achtelfinale der Europa League 2023 findet am 24. Februar um 13 Uhr statt. Wie gewohnt werden die Teams im UEFA-Hauptquartier "Haus des Europäischen Fußballs" im schweizerischen Nyon ausgelost.

Ablauf der Europa League-Auslosung für das Achtelfinale

Die acht Gruppensieger aus der Gruppenphase der Europa League bekommen jeweils einen der acht Playoff-Sieger zugelost. Außerdem ist bei der Auslosung vorgesehen, dass kein Team gegen eine Mannschaft aus dem gleichen Land antreten darf.

Im Achtelfinale finden die Hinspiele am 9. März statt und die Rückspiele folgen eine Woche später, am 16. März. Für die 16 Teams geht es dabei um den Einzug ins Viertelfinale, das im April stattfindet, worauf anschließend das Halbfinale im Mai folgt.

Europa League-Auslosung Achtelfinale 2023: Übertragung live im TV und Stream

Von 12:55 bis 13.45 Uhr kann das Losverfahren auf skysport.de und in der Sky Sport App im Live-Stream verfolgt werden. Über Sky Sport News ist die Auslosung außerdem live im TV zu sehen. Weitere Informationen zum Losverfahren und einen kostenlosen Live-Stream der Auslosung gibt es auf der UEFA-Website. Darüber hinaus überträgt auch RTL+ die Auslosung im kostenpflichtigen Stream.

Hier sind alle Informationen zur Europa League-Auslosung noch einmal für Sie zusammengefasst:

Was: Europa League-Auslosung Achtelfinale 2023

Europa League-Auslosung Achtelfinale 2023 Datum: 24. Februar 2023

24. Februar 2023 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: UEFA-Hauptquartier in Nyon , Schweiz

UEFA-Hauptquartier in , Wer: 16 Mannschaften: acht Gruppensieger gegen acht Playoff-Gewinner

16 Mannschaften: acht Gruppensieger gegen acht Playoff-Gewinner Live-Stream: UEFA , RTL+, skysport.de und Sky Sport App

, RTL+, skysport.de und Sky App Übertragung im TV : Sky Sport News

Europa League-Auslosung 2023: Welche Teams treffen im Achtelfinale aufeinander?

Die Gruppensieger stehen bereits fest und sind deshalb für das Achtelfinale gesetzt. Diese acht Teams haben sich bereits qualifiziert und sind bei der Auslosung dabei:

FC Arsenal

Betis Sevilla

Fenerbahce Istanbul

Ferencvaros Budapest

Feyenoord Rotterdam

SC Freiburg

Real Sociedad San Sebastian

Royale Union Saint-Gilloise

Die Sieger der Playoffs stehen am Abend des 23. Februars fest. Wer nach Hin- und Rückspiel das bessere Torverhältnis hat, zieht ins Achtelfinale ein. Sollte es im Rückspiel nach 90 Minuten insgesamt unentschieden stehen, geht es in die Verlängerung. Diese Play-off Spiele finden heute statt:

Unter den deutschen Teams hat sich bereits der Bundesligist SC Freiburg sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Union Berlin und Bayer Leverkusen haben ebenfalls eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Für die Verlierer der Playoffs ist die Europapokal-Saison 2022/23 beendet.