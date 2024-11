Eintracht empfängt Slavia Prag zum nächsten Heimspiel

Eintracht Frankfurt will den Schwung vom 7:2-Torfestival gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga in die Europa League mitnehmen. Die SGE hat am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) Slavia Prag zu Gast. Der Club aus der tschechischen Hauptstadt ist in der heimischen Liga nach 13 Spieltagen noch ungeschlagen und schon mit großem Vorsprung Tabellenführer.

Im Vergleich zum Bochum-Spiel dürfte es bei der Eintracht einige Veränderungen in der Startelf geben. Sehr wahrscheinlich kehrt der Schwede Hugo Larsson nach einer Verschnaufpause in die Anfangsformation zurück. Nicht dabei sein wird definitiv Nathaniel Brown, der gegen Bochum sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Er wurde von der SGE zu Saisonbeginn nicht für den Kader der Europa-League-Ligaphase gemeldet.