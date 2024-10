Eintracht Frankfurt in Istanbul gefordert

Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Abwehrspieler Tuta geht Eintracht Frankfurt zuversichtlich in das Europa-League-Gastspiel bei Besiktas Istanbul. Der Brasilianer verzichtete wegen der Geburt seines Kindes auf die Reise an den Bosporus und fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie heute Abend (21.00 Uhr/RTL). Dafür kann Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wieder auf Stürmer Hugo Ekitiké bauen. Der Franzose hat sich nach überstandener Fußverletzung rechtzeitig fit gemeldet.

