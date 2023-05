Europa-League-Finale 2023: FC Sevilla - AS Rom live im Free-TV und Stream sehen

Ende Mai läuft im Europa-League-Finale das Spiel FC Sevilla gegen AS Rom live im Free-TV und Stream. Hier finden Sie Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker.

Nach einer langen Saison steht nun endlich fest, welche beiden Teams Ende Mai 2023 das Finale der UEFA Europa League in der Puskás Aréna in der ungarischen Hauptstadt Budapest bestreiten werden. Der FC Sevilla aus Andalusien trifft auf die italienischen Hauptstädter des AS Rom. Während der FC Sevilla im Halbfinale Juventus Turin ausschalten konnte, bezwangen die Römer Bayer Leverkusen als letzte verbliebene deutsche Mannschaft in den internationalen Wettbewerben.

Alle Informationen zur Übertragung des Finales im Free-TV und Stream sowie dem konkreten Termin haben wir für Sie bereitgestellt. Darüber hinaus finden Sie auch einen Live-Ticker für das Endspiel, mit dem Sie zu jeder Zeit auf dem Laufenden bleiben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Europa League 2022/23: Termin und Uhrzeit beim Finale FC Sevilla vs. AS Rom

Das Finale zwischen dem FC Sevilla und der dem AS Rom findet laut dem Spielplan der UEFA Europa League 2022/23 am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, in Budapest statt. Die Puskás Aréna bietet dabei Platz für mehr als 67.155 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

FC Sevilla vs. AS Rom live im Free-TV und Stream: Übertragung beim Europa-League-Finale 2023

Die diesjährige Übertragung der Europa-League-Saison 2022/23 sicherte sich der Privatsender RTL. So wird demnach auch das Finale am 31. Mai auf RTL im Free-TV zu sehen sein.

Neben dem analogen Fernsehsender gibt es auch den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+. Auf diesem konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer bisher sämtliche Europa-League-Spiele mit deutscher Beteiligung sowie zu jedem Spieltag ein zusätzliches Highlight-Spiel verfolgen. Somit besteht die Möglichkeit, das Finale auch im Stream zu verfolgen. Dafür bedarf es jedoch eines Abonnements in Höhe von 6,99 Euro pro Monat (Stand 19.05.2023).

Wir haben Ihnen noch einmal alle relevanten Informationen rund um das Endspiel in einer Übersicht zusammengestellt:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: FC Sevilla - AS Rom , Finale der UEFA Europa League 2022/2023

- , der 2022/2023 Datum: Mittwoch, 31. Mai 2023

Mittwoch, 31. Mai 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Puskás Aréna, Budapest ( Ungarn )

Puskás Aréna, ( ) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker für das Europa League Finale 2022/23 FC Sevilla - AS Rom

Fußballfreunde können sich darüber freuen, dass das Endspiel der Europa-League-Saison 2022/23 im Free-TV übertragen wird. Sollten Sie jedoch verhindert sein oder keine Möglichkeit haben, das Finale live vor dem Fernsehapparat zu verfolgen, so müssen Sie nicht im Dunkeln bleiben. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts und sind von der Aufstellung, über die Einwechslungen und Fouls bis hin zu den Toren mit allen wichtigen Ereignissen versorgt. Der Live-Ticker hält Sie in Echtzeit auf dem Laufenden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Sevilla vs. AS Rom: Das sind die beiden Finalisten

Der FC Sevilla kennt sich mit Titelgewinnen in der Europa League gut aus. Bereits sechs Mal konnten die Andalusier den Pokal der Europa League in die Höhe recken. Dem AS Rom kam dieses Glück bisher noch nicht zuteil. Doch das Team unter José Mourinho möchte dies nun ändern. Der Portugiese konnte als Trainer bereits fünf europäische Pokalwettbewerbe gewinnen und weiß daher, worauf es ankommt.

Beide Teams trafen bisher drei Mal aufeinander. Zweimal konnte dabei der FC Sevilla die Partie für sich entscheiden, während ein Aufeinandertreffen mit einem Remis endete. Das Torverhältnis liegt dabei mit 4:1 auf der Seite der Spanier.