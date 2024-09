Hoffenheim ohne Kramaric beim Europa-League-Start

Ohne Rekordtorjäger Andrej Kramaric muss die TSG 1899 Hoffenheim den Auftakt in der Europa League bestreiten. Der kroatische Stürmer fällt krankheitsbedingt ebenso wie Mittelfeldspieler Anton Stach für die Partie beim FC Midtjylland am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) aus. Dies sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Abend.

Weiter fehlt aus demselben Grund auch Dennis Geiger, dafür sei Abwehrchef Florian Grillitsch vor der Herausforderung beim dänischen Meister und Tabellenführer wieder fit. Die TSG hofft zum Start des neuen Liga-Formats auf das dringend nötige Erfolgserlebnis. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und viel Unruhe im Verein sprach Matarazzo von einem «Tapetenwechsel, frischen Start und neuer Energie».