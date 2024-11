Hoffenheim verliert nach schwachem Beginn in Braga

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verliert in der Europa League weiter an Boden. Am fünften Spieltag unterlag das Team des neuen Trainers Christian Ilzer beim SC Braga mit 0:3 (0:2). Der Ex-Leipziger Bruma (2. Minute) und Roger Fernandes (8.) trafen vor 10.010 Zuschauern früh für den Tabellenfünften der portugiesischen Liga. Vitor Carvalho (90.+5) besorgte den Endstand. Damit warten die Kraichgauer weiter auf den zweiten Sieg und müssen mit nur fünf Punkten ums Weiterkommen bangen.

Nach der Niederlage im Estádio Municipal de Braga geht es für die Kraichgauer im Europapokal am 12. Dezember mit einem Heimspiel in Sinsheim weiter. Gegen FCSB Bukarest muss die TSG dann unbedingt gewinnen, um ihre Chancen auf die nächste Runde zu wahren.