Lob aus Politik für DFB-Frauen: "Sehr stolz gemacht"

Nach der Niederlage der deutschen Fußballerinnen im EM-Finale haben Spitzenpolitiker den siegreichen Engländerinnen gratuliert und zugleich dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein großartiges Turnier bescheinigt.

"Well done", schrieb Außenministerin Annalena Baerbock auf Twitter an die Adresse der neuen Europameisterinnen. "Und Ihr, liebe DFB-Frauen, habt uns alle in dieser EM sehr stolz gemacht." Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: "Eure Enttäuschung mag im ersten Moment unermesslich sein, aber Ihr seid getragen von Millionen neuer Fans, die Ihr mit Eurer Hingabe & Teamgeist gewonnen habt."

Bundesgesundheitsministerin Karl Lauterbach, der noch während des Spiels twitterte, Studien zur Seite gelegt zu haben, sprach nach der 1:2-Niederlage der deutschen Mannschaft nach Verlängerung von einem tollen Spiel. "Der Frauen-Fußball hat insgesamt gewonnen. Faire Spielerinnen, viel Technik, wenig Schwalben, Spannung. Eine Bereicherung", schrieb der SPD-Politiker bei Twitter. Der SPD-Parteivorstand dankte den DFB-Frauen für ein "packendes Turnier".

CDU-Chef Friedrich Merz bescheinigte den DFB-Frauen ebenfalls ein großartiges Turnier. "Schade. Aber super Spiel, stark gekämpft. Wir können alle sehr stolz sein auf unsere DFB-Frauen", twitterte Merz. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann schrieb auf Twitter: "Was habt ihr für ein Turnier gespielt. Respekt!" Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP lobte, eine ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft habe kämpferisch wie auch spielerisch "ein überragendes Spiel gezeigt".

