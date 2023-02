Entlassen in Nürnberg: Der nächste Rückschlag für Markus Weinzierl

Plus Der ehemalige Trainer des FC Augsburg wurde in Nürnberg entlassen, Nachfolger wird Sportvorstand Dieter Hecking. Weinzierl war von der Entscheidung sehr überrascht.

Markus Weinzierl hatte von einem brutalen Nachmittag gesprochen. Von einer großen Enttäuschung. Bei sich, seinem Trainerteam, aber auch den Spielern. 0:5 hatte der 1. FC Nürnberg da gerade in Heidenheim verloren, wodurch der Club noch tiefer im Abstiegssumpf der zweiten Fußball-Bundesliga zu versinken droht.