Kevin Großkreutz verliert Trainerjob bei Sechstligist

Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz hat seinen ersten Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop nach nur sieben Spielen der neuen Saison verloren. Der 37-Jährige war bei dem Verbandsligisten Teil eines Trainerduos. Nach der fünften Niederlage im siebten Spiel wurde der Rückstand des Tabellenletzten größer.

«Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen», teilte der Verein mit. «Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.»

Weltmeister ohne Einsatz

Großkreutz hat 176 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und zehn für den VfB Stuttgart bestritten. Mit Dortmund wurde er Pokalsieger und zweimal Meister. Er gehörte 2014 zur deutschen Nationalmannschaft, die in Brasilien Weltmeister wurde, kam in den sieben WM-Spielen allerdings nicht zum Einsatz.

2021 beendete er seine Profikarriere. In Obercastrop war Großkreutz seit Juli 2023 zunächst als Spieler aktiv, ab Oktober 2024 zusätzlich als Co-Trainer und seit Mai 2025 schließlich als Teil des Trainerduos.