Nationalstürmer Füllkrug fällt wieder verletzt aus

Der deutsche Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug muss erneut eine Zwangspause einlegen. Der Torjäger erlitt bei der 1:2-Niederlage des englischen Erstligisten West Ham United im FA Cup bei Ligarivale Aston Villa eine Verletzung am hinteren Oberschenkel und wird einige Wochen ausfallen. Das teilte sein Club mit.

Füllkrug war gerade erst wieder richtig in Form gekommen und hatte auch im Duell mit Manchester City getroffen. Zuvor hatte der 31 Jahre alte Stürmer in der Anfangsphase der Saison wegen einer Achillessehnenreizung in etlichen Partien gefehlt. Bislang kommt Füllkrug, der im vorigen Sommer von Borussia Dortmund nach London gewechselt war, in der laufenden Saison erst auf neun Premier-League-Einsätze und zwei Tore.