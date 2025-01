Sorgen um Füllkrug: Nationalspieler verletzt ausgewechselt

West Ham United muss in den kommenden Partien womöglich auf Niclas Füllkrug verzichten. Der deutsche Fußball-Nationalspieler wurde bei der 1:2-Niederlage des englischen Erstligisten in der 3. Runde des FA Cups bei Ligarivale Aston Villa verletzungsbedingt bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt. Wie die BBC berichtete, besteht der Verdacht auf eine Zerrung im Oberschenkel.

Beim Debüt des neuen West-Ham-Trainers Graham Potter musste Füllkrug beim Gang in die Kabine von zwei Betreuern gestützt werden. Bereits in der Anfangsphase der Saison hatte der 31 Jahre alte Stürmer dem Club wegen einer Achillessehnenreizung in etlichen Partien gefehlt.

Füllkrug, der im Sommer von Borussia Dortmund nach London gewechselt war, hatte zuletzt beim 1:4 gegen Manchester City sein zweites Tor in der Premier League erzielt. Bislang kommt er auf lediglich neun Liga-Einsätze für West Ham.

Zwei Betreuer führen Füllkrug vom Platz. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa