FC 08 Homburg - Holstein Kiel heute live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung auch im Free-TV?

Der DFB-Pokal geht in der Saison 2025/26 in eine neue Runde. Seit 1935 findet der Pokalwettbewerb alljährlich statt, wird in der kommenden Spielzeit folglich schon zum 83. Mal ausgetragen. Nach der deutschen Meisterschaft gilt er als der prestigeträchtigste Titel im deutschen Fußball auf Vereinsebene. Mit insgesamt zwanzig gewonnenen Endspielen hält der FC Bayern München den Rekord für die meisten Titelgewinne im DFB-Pokal, Rekordtorschütze ist bis heute Gerd Müller mit 78 Treffern. In der vergangenen Saison 2024/25 konnte sich der VfB Stuttgart zum Pokalsieger krönen, nachdem die Schwaben sich im Endspiel gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2 behaupteten und somit zum vierten Mal in der Vereinshistorie den DFB-Pokal gewannen. Bei diesem Turnier ist es üblich, dass gerade während der ersten Runden Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten.

Mit dem FC 08 Homburg und Holstein Kiel treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Regionalligist und ein Zweitligist aufeinander. Wann genau findet die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften statt? Wann ist Anstoß und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um das Spiel gibt es hier in diesem Artikel.

FC 08 Homburg – Holstein Kiel im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 findet die Partie in der ersten Runde zwischen dem FC 08 Homburg und Holstein Kiel am 17. August 2025 statt. Somit fällt der Termin auf einen Sonntag. Der Anstoß ist für Punkt 18 Uhr geplant, ausgetragen wird das Duell im Waldstadion Homburg. Besagtes Stadion ist die Heimspielstätte des Regionalligisten und bietet Platz für 16.488 Zuschauer.

FC Homburg gegen Holstein Kiel live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26

In der Saison 2025/26 übernehmen die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 erneut der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Wer alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchte, muss sich allerdings leider zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Ein solches Abonnement ist für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos momentan ab 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025) zu haben.

Nur 15 ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals laufen kostenlos im linearen Fernsehen bei der ARD und im ZDF. Dazu zählen unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Davor zeigen beide Sender in jeder Runde mindestens zwei, manchmal auch drei Spiele. Das Spiel zwischen dem FC Homburg und Holstein Kiel wird ausschließlich bei Sky übertragen. Alle, die dieses Spiel live verfolgen möchten, benötigen demzufolge ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen dem FC 08 Homburg und Holstein Kiel im Überblick:

Spiel: FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Waldstadion Homburg, Homburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel im DFB-Pokal 2025/26: Was sagt die Bilanz?

Der FC Homburg und Holstein Kiel haben in ihrer Historie bisher keine Spiele gegeneinander im Profifußball bestritten. Es gibt dementsprechend keine offizielle Bilanz zwischen den beiden Vereinen. Holstein Kiel dürfte aufgrund des Klassenunterschieds als Favorit in die Partie gegen den Regionalligisten gehen, doch das muss nichts für den Ausgang des Spiels bedeuten. Gerade im DFB-Pokal sorgen die vermeintlichen Underdogs immer wieder für Aufsehen, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben.