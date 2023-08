FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98 live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC 08 Homburg und dem SV Darmstadt 98 läuft heute live im TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Vom 11. bis zum 14. August 2023 findet die erste Runde des DFB-Pokals statt und die Karten werden ganz neu gemischt. Der SV Darmstadt ist gerade erst in die 1. Bundesliga aufgestiegen und dürfte hoch motiviert sein, auch im DFB-Pokal durchzustarten. Für Darmstadt liegt die letzte Bundesliga-Saison schon eine Weile zurück. Im Jahr 2017 stiegen sie in die 2. Bundesliga ab.

Auf der anderen Seite steht der FC 08 Homburg. Homburg spielt aktuell in der Regionalliga Südwest. Die Regionalligen sind eine Stufe unter der 3. Bundesliga. Die Chance sich im DFB-Pokal einen Namen zu machen will sich die Mannschaft bestimmt nicht entgehen lassen. Die erste Hürde hierfür ist der SV Darmstadt. Alle Infos zum Spiel und der Übertragung im TV finden sie hier.

FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anpfiff

Der Heimvorteil liegt standesgemäß bei dem Amatuerverein. Folglich wird die Darmstädter Mannschaft nach Homburg in das Waldstadion fahren. Das saarländische Stadion bietet rund 16.000 Zuschauern und Zuschauerinnen Platz. Laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 findet die Partie am letzten Tag der 1. Runde statt. Anpfiff ist heute am Montagabend, dem 14. August 2023, um 18 Uhr.

Übertragung der 1. Runde DFB-Pokal: FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98 heute live im TV und Stream

Um 18 Uhr startet das Spiel zwischen dem FC 08 Homburg und dem SV Darmstadt 98. Fans können das Spiel live im TV mitverfolgen, allerdings nicht im Free-TV. Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 wird von Sky übernommen, alle 63 Spiele des DFB-Pokals 2023/24 werden hier gezeigt. Im Free-TV bei ARD und ZDF werden insgesamt 15 Spiele übertragen. Aus der 1. Runde sind jedoch nur vereinzelt Spiele dabei.

Hier finden sie nocheinmal alle wichtigen Informationen zum Spiel und zur Übertragung im TV und Stream auf einen Blick:

Spiel: FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98 , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

FC 08 - , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Montag, 14. August 2023

Montag, 14. August 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: Waldstadion, Homburg

Waldstadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98: Der Live-Ticker zum Spiel

Wie bereits erwähnt, werden nur vereinzelt Spiele im Free-TV übertragen. Sky überträgt zwar alle Spiele der Saison 2023/24, für die Nutzung muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Um auch ohne Abo immer auf dem neusten Stand zu bleiben, können Sie auch auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier können Sie alle Spiele in Echtzeit verfolgen und Ihnen entgehen keine Highlights der Spiele mehr. Außerdem werden Sie mit Informationen zur Aufstellung, allen Auswechslungen und natürlich allen Toren versorgt. Hier finden Sie unser Datencenter:

FC 08 Homburg und SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Das letzte Mal, dass die beiden Vereine im DFB-Pokal aufeinander trafen war im Jahr 1976, die Partie entschied Homburg für sich. Seitdem hat sich allerdings viel getan. Aus der letzten Begegnung im Jahr 2022 ging Darmstadt als Sieger hervor. Im Gesamtvergleich liegen die beiden Vereine aber fast gleichauf. 25 Mal spielten die Teams schon gegeneinander, Homburg gewann zehn, Darmstadt neun Spiele. Für das anstehende Pokalspiel hat Darmstadt als frischgebackener Bundesligist natürlich ganz klar die besseren Karten.