DFB-Pokal 23/24: FC Astoria Walldorf - Union Berlin live im TV und Stream sehen

Astoria Walldorf und Union Berlin treffen im August aufeinander. Alle Infos zum Termin, der Übertragung live im TV und der Bilanz der beiden Teams finden Sie hier.

In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen auch der FC Astoria Walldorf und Union Berlin gegeneinander. Die Spiele der ersten Runde finden vom 11. bis zum 14. August 2023 statt. Der FC Astoria spielt aktuell in der Regionalliga Südwest und empfängt den Bundesligisten und Championsleague-Teilnehmer Union Berlin. Alle Infos zum Spiel, dem Termin, der Übertragung und der Bilanz der beiden Teams lesen Sie hier.

FC Astoria Walldorf - Union Berlin im DFB-Pokal: Termin & Uhrzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 findet die Partie zwischen FC Astoria Walldorf und Union Berlin am Sonntag, dem 13. August statt. Das Heimrecht hat wie immer die Amateur-Mannschaft, in diesem Fall also Walldorf. Anfangs war noch unklar, ob ein größerer Austragungsort gefunden werden muss. Mittlerweile steht aber fest: Der Anpfiff erschallt um 18 Uhr im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark in Walldorf.

FC Astoria Walldorf - Union Berlin: Übertragung live im TV und Stream

Die Partie von Berlin und Walldorf heute am 13. August 2023 wird auf Sky übertragen, so wie alle anderen 62 Spiele auch. Sky übernimmt nämlich die gesamte Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24. Auf ARD und ZDF werden nur vereinzelt Spiele gezeigt, darunter zum Beispiel das Match von SC Preußen Münster und dem FC Bayern München am 26. September 2023. Von den 63 Spielen werden 15 von ARD und ZDF live im TV übertragen. Hier finden sie noch einmal alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: FC Astoria Walldorf - Union Berlin , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Dietmar-Hopp-Sportpark, Walldorf

Dietmar-Hopp-Sportpark, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Walldorf gegen Berlin - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Das Spiel von FC Astoria Walldorf und Union Berlin wird ausschließlich bei Sky übetragen. Keiner der Free-TV Sender übernimmt die Übertragung der Partie. Wer das Spiel trotzdem live verfolgen möchte, kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Alle 63 Spiele der Saison 2023/24 kann man hier live verfolgen. So verpassen Sie keine Highlights der Partien und werden über die Aufstellung der Teams, alle Auswechslungen und natürlich alle Ergebnisse informiert.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Bilanz von FC Astoria Walldorf und Union Berlin

Die beiden Mannschaften sind bisher noch nie aufeinander getroffen, einen Favoriten gibt es aber trotzdem. Der FC Astoria Walldorf spielt in der Regionalliga Südwest und Union Berlin spielt aktuell in der Bundesliga. Auch in der Champions League spielte Union Berlin bereits, im Gegensatz zu FC Astoria Walldorf. Für den FC Walldorf ist es jedoch bereits die dritte DFB-Pokal Teilnahme, ein wenig Erfahrung bringt der Amateur-Verein also mit. Ob das für einen Überraschungssieg im Match gegen den Bundesliga-Club reicht?