FC Augsburg gegen BVB live im TV oder Stream: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

In der Bundesliga lässt sich das Spiel FC Augsburg - BVB live im TV und Stream sehen. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream - und einen Live-Ticker.

In der Bundesliga geht es um die Tabellenführung. Neben dem Top-Spiel FC Bayern München - RB Leipzig spielt auch der 1. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Für den BVB geht es um die Tabellenführung, die Augsburger wollen den Klassenerhalt zu hundert Prozent sichern.

Laut Spielplan der Bundesliga 2022/23 findet das Match FC Augsburg gegen Borussia Dortmund am Sonntag, dem 21. Mai 2023, statt. Alle wichtigen Informationen zur Begegnung zwischen den beiden Teams finden sie hier auf einen Blick.

FC Augsburg - Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit der Bundesliga-Partie

Die Partie der beiden Mannschaften verspricht Spannung. Zuletzt bleibt der BVB auswärts vier mal in Folge sieglos und gleichzeitig konnte sich der FC Augsburg zuletzt gegen den FC Bayern und Union Berlin durchsetzten. Beide Spiele bestritt der FC Augsburg zuhause. Vielversprechend ist also, dass das Spiel am kommenden Sonntag auch in Augsburg stattfinden wird. Der Anstoß ist am 21. Mai 2023 um 17.30 Uhr in der WWK Arena in Augsburg.

FC Augsburg - BVB live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Sonntag

Nur relativ wenige der Bundesliga-Spiele gab es im Free-TV zu sehen - die Übertragung des Sonntagsspiels zwischen Augsburg und Dortmund gehört nicht dazu. Die Live-Übertragung können sie auf DAZN sehen. Das Spiel beginnt um 17.30 Uhr, die Übertragung beginnt allerdings schon um 16.45 Uhr.

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, 33. Spieltag der Bundesliga 2022/23

FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, 33. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Sonntag, 21. Mai 2023

Sonntag, 21. Mai 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: WWK Arena, Augsburg

WWK Arena, Augsburg Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: DAZN

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 teilen sich hauptsächlich Sky und DAZN. Die wenigen Free-TV-Sendungen auf Sat.1 sind bereits gelaufen.

Ergebnis FC Augsburg - Borussia Dortmund im Live-Ticker

Falls Sie kein Sky-Abo haben oder haben möchten, bietet unser Live-Ticker Ihnen eine kostenlose Alternative. Das Datencenter liefert Ihnen auch die kleinsten Einzelheiten des Matches völlig gratis frei Haus. Dabei können Sie alle zeitgleich laufenden Spiele per Mausklick simultan verfolgen.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Das Ergebnis des Spiels zwischen dem 1. FC Augsburg und Borussia Dortmund finden Sie nach dem Abpfiff hier.

Augsburg gegen Dortmund im Bundesliga-Radio

Auch im Bundesliga-Radio können Sie das Match gratis verfolgen. So bekommen sie alle wichtigen Entwicklungen im Spiel mit, ohne ständig auf den Bildschirm schauen zu müssen.

FC Augsburg - BVB: Bilanz und Infos

Das Spiel am Sonntag wird das Rückrundenspiel der beiden Vereine. In der Hinrunde verspielte der BVB gleich drei Mal eine Führung gegen den FCA. Am Ende schoss das Giovanni Reyna das 4:3-Siegtor für den BVB. Auch wenn der BVB bei vielen als Favorit in das Spiel gehen dürfte, verspricht die Partie einiges an Spannung. Der BVB blieb in den letzten Auswärtsspielen sieglos, während der FCA zuhause erfahrungsgemäß stark spielt. Wer die Partie schließlich für sich entscheiden wird, bleibt abzuwarten.