FC Barcelona - PSG live im Champions-League-Viertelfinale: Übertragung im TV und Stream

Im CL-Viertelfinale trifft im Rückspiel der FC Barcelona auf PSG. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung sowie einen Live-Ticker.

Das Viertelfinale der Champions League 2023/24 steht bevor. Mit dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain treffen in dieser Runde zwei europäische Schwergewichte aufeinander. Zunächst empfang PSG im Hinspiel die Katalanen um Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski in der französischen Hauptstadt, ehe im Rückspiel der FC Barcelona das Heimrecht hat.

Die von Xavi trainierte "Blaugrana" gewann bislang fünfmal und zuletzt in der Saison 2014/15 die Champions League. Damals stand ein gewisser Luis Enrique an der Seitenlinie - dieser fungiert mittlerweile als Trainer von PSG. Für den spanischen Coach gibt es somit ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Die Pariser, die mit Kylian Mbappé einen der torgefährlichsten Angreifer Europas in ihren Reihen haben, können bislang noch keinen Champions-League-Titel vorweisen.

Der bislang größte Erfolg von PSG in der Königsklasse war das Erreichen des Endspiels im Jahr 2020. Im Finale musste sich der französische Serienmeister jedoch mit 0:1 gegen den FC Bayern geschlagen geben. Wann findet das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und PSG statt? Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen und wie kann sie im Live-Ticker verfolgt werden? Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier.

FC Barcelona - PSG: Termin und Uhrzeit des Viertelfinal-Rückspiels

Laut dem Spielplan der Champions League 2023/24 fällt das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf Dienstag, dem 16. April 2024. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Ort des Geschehens ist das Olympiastadion Barcelona, in dem der spanische Verein seine Heimspiele austrägt.

FC Barcelona gegen PSG live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die Champions-League-Saison 2023/24 gesichert. Dementsprechend gibt es dort bis auf wenige Ausnahmen alle Spiele der Königsklasse exklusiv und in voller Länge zu sehen. Darunter fällt auch das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und PSG. Im Free-TV wird die Partie hingegen nicht übertragen. Wer auf die Inhalte von DAZN zugreifen möchte, muss aktuell pro Monat eine Summe von 29,99 Euro zahlen.

Hier noch einmal alle Eckdaten zum Spiel FC Barcelona gegen PSG auf einen Blick:

Spiel: FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain , CL-Viertelfinale, Runde 2/2

vs. , CL-Viertelfinale, Runde 2/2 Datum: Dienstag, 16. April 2024

Dienstag, 16. April 2024 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Lluís Companys Olympiastadion, Barcelona

Lluís Companys Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Barcelona - PSG im Live-Ticker

Falls Sie die Partie zwischen dem FC Barcelona und PSG nicht live auf DAZN verfolgen können, haben wir hier eine Alternative für Sie: Mit unserem Live-Ticker bleiben Sie stets aktuell über alle Ereignisse während des Spiels informiert - dazu zählen neben den Aufstellungen und Toren auch mögliche Karten, Wechsel und Einsätze des VAR.

FC Barcelona vs. PSG: Das sagt die Bilanz

Bislang gab es dreizehn Begegnungen zwischen dem FC Barcelona und PSG. Davon konnten die Katalanen fünf Spiele gewinnen, für die Pariser stehen dagegen vier Siege zu Buche. Viermal trennten sich die beiden Mannschaften außerdem mit einem Remis. Das Torverhältnis fällt mit 24:21 zugunsten der "Blaugrana" aus. Zuletzt trafen der FC Barcelona und Paris Saint-Germain im CL-Achtelfinale 2020/21 aufeinander. Das Hinspiel gewann PSG mit 4:1, das Rückspiel endete 1:1 - folgerichtig zogen die Franzosen mit einem Gesamtergebnis von 5:2 in die nächste Runde ein.

Das Hinspiel der diesjährigen Saison konnte Barcelona mit 3:2 gewinnen.