FC Barcelona: Sperre auf Bewährung: Flick gegen Woltemade-Team dabei

FC Barcelona

Sperre auf Bewährung: Flick gegen Woltemade-Team dabei

Hansi Flick sollte nach einer ersten Entscheidung fürs erste Champions-League-Spiel der Saison gesperrt werden. Die Berufungsinstanz der UEFA entscheidet nun anders.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Aufatmen bei Flick nach der UEFA-Entscheidung. (Archivbild)
    Aufatmen bei Flick nach der UEFA-Entscheidung. (Archivbild) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

    Hansi Flick kann nach einem teils erfolgreichen Einspruch des FC Barcelona seine Mannschaft im Champions-League-Auftaktmatch doch von der Bank aus betreuen. Die Sperre für ein Spiel wurde von der Berufungsinstanz der UEFA auf Bewährung ausgesetzt. Dasselbe gilt für seinen deutschen Landsmann und Co-Trainer Marcus Sorg. Beide müssen aber jeweils 20.000 Euro Strafe zahlen.

    Nächste Woche gegen Newcastle United

    Flick hatte nach dem Aus in der Vorsaison durch ein 3:4 im Halbfinale gegen Inter Mailand deutlich den Schiedsrichter kritisiert. Die UEFA hatte dies als unsportliches Verhalten gewertet.

    Die Katalanen müssen im ersten Spiel der neuen Saison in der europäischen Königsklasse in der nächsten Woche (18.9.) bei Newcastle United antreten. Zum Club aus der Premier League wechselte in diesem Sommer der frühere Stuttgarter Nick Woltemade.

