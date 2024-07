Thiago Alcántara Co-Trainer von Flick beim FC Barcelona

Hansi Flick wird beim FC Barcelona ab sofort von Thiago Alcántara unterstützt. Der ehemalige Profi des FC Bayern München werde in den kommenden Wochen Teil von Flicks Trainerteam sein, teilten die Katalanen am Mittwoch mit. Demnach wird der 33-Jährige den kompletten Sommer mit der Mannschaft verbringen und auch mit ihr auf Vorbereitungstour in die USA reisen. Flick und Thiago hatten schon beim FC Bayern München zusammengearbeitet. Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte vor kurzem seine aktive Karriere beendet.

