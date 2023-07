FC Bayern München - AS Monaco im Testspiel: Übertragung live im Free-TV und Stream

Zur Saisonvorbereitung treffen der FC Bayern München und AS Monaco im Testspiel aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Fußball-Fans sind mit Sicherheit bereits voller Vorfreude, denn es geht in die Vorbereitungsphase für die neue Fußball-Saison 2023/24. Für den FC Bayern München starten die Testspiele im Juli, bevor es dann im August richtig los geht. Zuerst spielen die Münchner gegen Manchester City, dann gegen den FC Liverpool und schließlich gegen AS Monaco.

Wann ist der Termin des Testspiels zwischen dem FC Bayern und AS Monaco? Gibt es das Spiel live im Free-TV oder Stream zu sehen? Hier gibt es alle Infos rund um die Live-Übertragung, sowie den Spiel-Termin und die genaue Uhrzeit. Zusätzlich finden Sie hier eine Bilanz der Teams.

FC Bayern München - AS Monaco: Termin und Uhrzeit des Testspiels

Am Montag, dem 7. August 2023, findet das Freundschaftsspiel im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching statt. Anstoß ist um 17 Uhr. Die Partie gegen AS Monaco ist die letzte für Bayern, bevor die Saison offiziell losgeht. Nur fünf Tage später trifft der FC Bayern im Supercup-Duell mit RB Leipzig auf den Gewinner des DFB-Pokals aus der vergangenen Saison. Auch für Monaco geht es weniger Tage später in den ersten Spieltag gegen Clermont Foot 63 – die Performance im letzten Testspiel der beiden Mannschaften muss also sitzen.

FC Bayern München vs. AS Monaco im Testspiel: Übertragung im Free-TV und Stream

Wer sich für die bevorstehende Saison schon einmal in Fußball-Laune bringen und deshalb jedes Testspiel des FC Bayern mitverfolgen möchte, der hat Glück: Alle drei Spiele gibt es im Free-TV zu sehen. RTL hat sich die Übertragungsrechte gesichert, denn dem Sender zufolge handle es sich schließlich um Testspiele "auf Champions-League-Niveau".

Alle, die im Fußball-Fieber sind aber keinen Fernseher haben, können das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern München und AS Monaco außerdem problemlos im Live-Stream von RTL+ mitverfolgen. Ein Abo bei dem Streaming-Anbeter gibt es ab 6,99 Euro im Monat. Alle Infos zu Termin und Übertragung des Spiels gibt es hier noch einmal im Überblick:

Spiel: FC Bayern München gegen AS Monaco , Testspiel

gegen , Datum: Montag, 7. August 2023

Montag, 7. August 2023 Uhrzeit : 17 Uhr

17 Uhr Ort: Alpenbauer Sportpark, Unterhaching

Alpenbauer Sportpark, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL +

Freundschaftsspiel zwischen FC Bayern München und AS Monaco: Bilanz und Infos

Der FC Bayern München und AS Monaco sind sich kicker.de zufolge bis zu diesem Freundschaftsspiel noch nicht im Stadion begegnet.

Die Bayern haben eine turbulente, aber erfolgreiche letzte Saison hinter sich. Nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Borussia Dortmund holten sie sich schließlich zum 33. Mal den Meister-Titel. Seit März 2023 hat der FCB außerdem einen neuen Trainer: Thomas Tuchel ist in der anstehenden Saison zum ersten Mal von Anfang an dabei.

Der letzte große Sieg von AS Monaco liegt schon etwas zurück – in der Saison 2022/23 belegte das Team Tabellenplatz 6. Nichtsdestotrotz gehört Monaco zu den erfolgreichsten Vereinen der französischen Liga. Achtmal wurde AS Monaco French Champion, zuletzt 16/17, fünfmal war das Team Gewinner des French Cup. Bei der UEFA Champions League 03/04 schaffte es Monaco zuletzt ins Finale, verlor jedoch am Ende gegen den FC Porto, mit 3:0.

Ähnlich wie Manchester City oder der FC Liverpool gehört AS Monaco zur europäischen Fußballelite, weshalb sich das Testspiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München als äußerst spannend erweisen dürfte – zumal sich die beiden Teams in der Fußball-Geschichte bisher noch nie begegnet sind.